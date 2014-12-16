Из Владивостока самолеты больше не будут летать в Китай и Японию

Регулярные воздушные перевозки из Владивостока в Китай и Японию прекращают сразу несколько авиаперевозчиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Федерального агентства воздушного транспорта.

Принято решение о ликвидации рейсов в Санья, Циндао, Шанхай, Далянь, Токио, Харбин и Муданьцзянь.

Как стало известно, некоторые из авиакомпаний сами отказались от нерентабельных рейсов. По словам перевозчиков, эти маршруты не пользуются у пассажиров популярностью.

Список компаний, отменивших авиарейсы: «Аврора», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Якутия».

ZRPRESS.RU, Владивосток.