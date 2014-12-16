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Из Владивостока самолеты больше не будут летать в Китай и Японию
16 Декабря 2014, 18:43 | Приморье
Регулярные воздушные перевозки из Владивостока в Китай и Японию прекращают сразу несколько авиаперевозчиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Федерального агентства воздушного транспорта.
Принято решение о ликвидации рейсов в Санья, Циндао, Шанхай, Далянь, Токио, Харбин и Муданьцзянь.
Как стало известно, некоторые из авиакомпаний сами отказались от нерентабельных рейсов. По словам перевозчиков, эти маршруты не пользуются у пассажиров популярностью.
Список компаний, отменивших авиарейсы: «Аврора», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Якутия».
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Теги: самолет Япония авиакомпания китай перелет
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