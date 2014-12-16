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В районах Приморья начали решаться проблемы, на которые указали их жители

16 Декабря 2014, 12:40 | Приморье

Стали известны поручения губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО еще по ряду районов Приморского края.

Так, в Надеждинском районе края построят физкультурно-оздоровительный комплекс, водопроводную сеть и запустят очистные сооружения. Соответствующие поручения по итогам Большого проезда дал губернатор Приморского края.

В 2017 году будет необходимо организовать проведение мероприятий по проектированию, строительству и запуску очистных сооружений в Надеждинском муниципальном районе.

Краевые власти организуют строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Вольно-Надеждинское.

А в Ольгинском районе Приморья отремонтируют сразу несколько социально значимых учреждений - Дом офицеров флота и школу в поселке Тимофеевка.

На необходимость решить данные вопросы внимание главы региона обратили  местные жители 28 августа. Так, заведующая Домом офицеров флота рассказала, что здание было построено более 70 лет назад и требует серьезного ремонта. Тогда губернатор обозначил свою позицию: он против закрытия местных очагов культуры.

В ходе Большого проезда глава края также побывал и в тимофеевской общеобразовательной школе. Владимир Миклушевский пообещал местным жителям привести учреждение образования в порядок.

Также одно из поручений Владимира Миклушевского - до конца 2017 года дооснастить медицинским оборудованием Центральную районную больницу.

Контролировать исполнение всех поручений по районам предстоит кураторам территорий и главам местных администраций.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: миклушевский 






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