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В районах Приморья начали решаться проблемы, на которые указали их жители
Стали известны поручения губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО еще по ряду районов Приморского края.
Так, в Надеждинском районе края построят физкультурно-оздоровительный комплекс, водопроводную сеть и запустят очистные сооружения. Соответствующие поручения по итогам Большого проезда дал губернатор Приморского края.
В 2017 году будет необходимо организовать проведение мероприятий по проектированию, строительству и запуску очистных сооружений в Надеждинском муниципальном районе.
Краевые власти организуют строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Вольно-Надеждинское.
А в Ольгинском районе Приморья отремонтируют сразу несколько социально значимых учреждений - Дом офицеров флота и школу в поселке Тимофеевка.
На необходимость решить данные вопросы внимание главы региона обратили местные жители 28 августа. Так, заведующая Домом офицеров флота рассказала, что здание было построено более 70 лет назад и требует серьезного ремонта. Тогда губернатор обозначил свою позицию: он против закрытия местных очагов культуры.
В ходе Большого проезда глава края также побывал и в тимофеевской общеобразовательной школе. Владимир Миклушевский пообещал местным жителям привести учреждение образования в порядок.
Также одно из поручений Владимира Миклушевского - до конца 2017 года дооснастить медицинским оборудованием Центральную районную больницу.
Контролировать исполнение всех поручений по районам предстоит кураторам территорий и главам местных администраций.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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