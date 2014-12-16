Президента попросили не пополнять меню россиян ластоногими

В прошедший вторник в «Золотом Роге» был опубликован материал «Жюльен моржовый», в котором шла речь о том, что Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии занялся разработкой стандартов продуктов питания из тюленьего мяса. По подсчетам ученых, сообщили они, популяция тюленей, моржей, нерп и морских котиков увеличилась, что позволяет начать промышленную добычу без вреда для экологии. А в условиях западных санкций и ответного продуктового эмбарго в России не помешало бы и мясо ластоногих.

Материал "Золотого Рога" вызвал бурную реакцию прежде всего экологических организаций. В частности, после выхода материала руководитель приморского центра «Тюлень» Лора БЕЛОИВАН на своей странице в «Фэйсбуке» попросила дальневосточников и всех неравнодушных людей подписать петицию не много ни мало к самому президенту, в которой экологи просят власти ни допустить возрождения промышленного убийства ластоногих, в частности тюленей. Ниже приводим обращение.

«Не допустите начала промышленного забоя тюленей!

В ноябре 2014 года Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП «ВНИРО») сообщил на своем сайте об инициативе промышленной добычи дальневосточных тюленей. Институт уже разработал стандарты и ассортимент пищи из тюленьего мяса и изготовил опытные образцы колбасы, холодца, паштета и вяленой тюленины.

Дальневосточные тюлени - это кольчатая нерпа, пестрая нерпа, обыкновенный тюлень, полосатый тюлень и др.

Некоторые тюлени занесены в Красную книгу Российской Федерации. Так, например, курильский подвид обыкновенного тюленя относится к редким популяциям, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной территории.

Международная конвенция СИТЕС, участником которой является и Россия, относит тюленей к видам, находящимся под угрозой исчезновения, торговля которыми может оказать на их существование неблагоприятное влияние. Добыча тюленей должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах. Конвенция регулирует вопросы международной торговли этими животными, и подобные нормы включены в нее не просто так. Преамбула конвенции гласит, что «народы и государства являются и должны быть наилучшими хранителями их собственных дикой фауны и флоры».

Убивать тюленей очень легко - они совершенно беспомощны на суше и очень доверчивы. При этом забой тюленей не только очень прост, но еще и безмерно жесток. Как правило, тюленей забивают насмерть баграми или дубинами.

Еще в 2009 году тогдашний премьер-министр Владимир ПУТИН раскритиковал промысел тюленей, а глава Минприроды Юрий ТРУТНЕВ назвал его «кровавым забоем беззащитных животных, который сложно назвать охотой». Однако времена изменились, и теперь тюленей снова предложено забивать в промышленных масштабах...

Мы призываем адресатов данного обращения проявить здравый смысл и простой человеческий гуманизм и не допустить возрождения промышленного убийства тюленей!»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.