Приморскстат раскрывает карты

Только в 2014 году число собранных приморскими статистиками показателей по самым различным сферам жизни приморцев составило 70,5 млн., представляя полную картину социально-экономической жизни края. И зачастую пользователи статистической информации даже не предполагают, какие широчайшие данные им доступны. Для того, чтобы показать свои возможности, Приморскстат проводит презентацию своих информационных ресурсов.

Вашему вниманию будет представлена выставка печатных изданий. Кроме того, статистики познакомят вас с информационными возможностями официальных сайтов Росстата и Приморскстата, представят содержание выпускаемых аналитических материалов, ответят на любые вопросы и выслушают предложения по совершенствованию информационных ресурсов.

Мероприятие состоится 18 декабря 2014 года в 15.00 по адресу: Владивосток, ул. Фонтанная, 57, каб.49. Приглашаются органы государственной власти, представители бизнеса, научные и общественные организации, СМИ, преподаватели и студенты, а также все заинтересованные в официальной статистической отчетности приморцы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.