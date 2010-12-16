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Новогодние праздники будут бесснежными
Умеренно-морозная погода ожидается во Владивостоке в последние дни 2010 года. Температура днем будет держаться в пределах -7...-12°C, сообщила РИА PrimaMedia пресс-секретарь Примгидромета Варвара КОРИДЗЕ.
«В новогодние праздники по предварительному прогнозу ожидается также умеренно-морозная погода без осадков. Температура воздуха будет в пределах -11...-16°C, днем -5...-10°C.», - рассказала Варвара Коридзе.
В Приморском крае по прогнозу в конце года ожидается умеренно-морозная погода, с температурным фоном в ночные часы -15...-18°C, местами - 20...-32°C.
В новогодние праздники погода не принесет сюрпризов приморцам. Температурный фон существенно не изменится, а небольшие осадки вероятны лишь в отдельные дни.
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