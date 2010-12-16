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Что приморцы хотели бы успеть сделать до Нового года?
Еще три года назад последние две недели каждого уходящего года мною переживались как личный Армагеддон. Надо закончить начатое до 31 декабря, придумать праздничную десятидневку и поразмыслить, что бы такого сделать в году следующем.
Потом я перестала делить время на календарные отрезки. Год разбит не на месяцы, а на проекты и похож на тренажер «Беговая дорожка». Из календарно-регламентированных событий осталась только суета с новогодними подарками. А что бы вы хотели успеть сделать до Нового года? С таким вопросом корр. «Золотого Рога» обратился к нашим читателям.
Максим Наумец, председатель «Приморской автомобильной федерации»:
- Все любители автоспорта уже наслышаны о планах строительства «Приморского Кольца» технохолдингом «Суматори». Уже представлены эскизы и чертежи будущей трассы. «Приморское кольцо» предназначено для проведения спортивных соревнований регионального, российского и мирового уровня по 18 дисциплинам: трем асфальтовым и пятнадцати грунтовым. Комплекс будет включать 9 спортивных трасс. Технические характеристики трассы предполагают круглогодичную эксплуатацию. Это будет лучшая трасса России! Ее строительство лично для меня стало смыслом и целью жизни. Весной 2011 года на отведенные под «Приморское кольцо» гектары зайдут первые экскаваторы, а в 2012-м, ближе к саммиту, мы проведем первые соревнования мирового уровня. Сроки очень сжатые, работу нельзя прерывать ни на день. Так что до новогодних праздников я хочу уложить в голове конкретный план действий.
Константин ГЛОБЕНКО, исполнительный директор Приморского морского пароходства:
- На новогодние праздники наметил поездку в Альпы, в Вербье, на лыжах покататься. Это один из лучших фрирайдных районов в мире. Вроде все срастается, только нужно с работой в срок уложиться. ПМП – достаточно большая холдинговая структура, имеет в своем составе гостиницы, медицинский центр, учебный центр, другие объекты. В настоящее время компания находится на переходном этапе. Предстоит реструктуризация для приведения бизнеса в соответствие с нынешними реалиями и ситуацией. Хотелось бы к новому году закончить подготовительный этап и получить ясное понимание предстоящей работы, подготовить план конкретных действий на 2011 год. Ну и, безусловно, очень хотелось бы все намеченное в предстоящем году осуществить. Чтобы компания двигалась только вперед и только в направлении развития бизнеса.
Михаил Батхан, ассистент губернатора Rotary international по округу 5010 (Аляска, Юкон, Сибирь и Дальний Восток):
- 24 декабря с женой и друзьями улетаем в Непал, идем треком до базового лагеря «Анапурна». Туристический сезон закончился, так что на тропе никто толкаться не будет. Накануне опять весь вечер в Ozi Exploer и Google Earth просидел, точки трека выверял. Гид у нас, конечно, будет, но знать маршрут все-таки хочется досконально. Во-первых, я скорее автомобилист, чем пешеход, и решиться на такой турпоход было непросто. Мне нужно знать, сколько шагов топать от приюта до приюта. А во-вторых, оборотная сторона закрытого туристического сезона, придется тащить харч на себе. Лучше бы на гиде… Одним словом, непросто. Друзья еще горной болезнью пугают и отсутствием пены в ванных комнатах приютов. Смеетесь? Я просто по Непалу еще не ходил, мечтал давно. Хотел понять, почему людей туда так тянет. В Новый год мечты должны сбываться. Билеты куплены, осталось только кое-что из экипировки подобрать.
Ольга ЗАЙЦЕВА, директор туристической компании «Райтекс»:
- В этом году наша компания стала дальневосточным представителем Visit USA, проделано много предварительной работы. Во Владивостоке и Хабаровске мы проводили конференции для представителей туристических компаний и лиц, интересующихся возможностями организации туров в Соединенные Штаты. Завершение подготовительного этапа работы - всего лишь начало для основного. Будем двигаться дальше. Надеюсь, что в следующем году интерес к теме вырастет, и жители Приморского края и Дальнего Востока, имеющие план лично сфотографироваться на фоне статуи Свободы, смогут его осуществить. А из личного… Дом хочу достроить! Только за две оставшиеся недели проект этот завершить сложно.
Дмитрий РУДАСЬ, бизнесмен:
- 18-19 декабря в ночном клубе Yellow submarine будет большая вечеринка для тех товарищей, у кого дайвинг стал частью жизни. Можно сказать, большей и лучшей частью! Соберемся, расскажем друг другу о своих похождениях, запланируем следующие… Как говорит один мой друг, в русском дайвинге нырять не главное. В чем-то он прав, русский дайвинг – это общение. Ну, я еще фильмы снимаю. Один покажу на ближайшем фестивале приключенческих фильмов «Я шагаю по Земле». С течением времени нырять просто так становится скучно, кто-то подводной охотой занимает, кто-то фильмы снимает. В следующем году хочу продвинуться и на этом поприще. У меня три фирмы, можно сказать все три только на оборудование для подводных съемок и работают. Планов-то громадье!
Леонид МОЩАНЕЦКИЙ, менеджер «Приморского агентства рекламы и информации»:
- Я человек семейный, потому все мысли вокруг детей вертятся. Дочке 4 года, а сыну 11. Первой хочу какой-нибудь кукольный дом купить, пусть с мамой в Барби играют. А сыну железную дорогу, вместе повозимся. Когда у человека есть семья, то предновогодние хлопоты приятны и необременительны. В этом году ничего грандиозного на новогодние праздники с семьей не планировали, будем ездить в центр зимнего отдыха «Комета». Вот закончим экипироваться и поедем.
Александра ЕРМИЛОВА, менеджер компании «Примальп»:
- Ну, пожалуй, за две последние недели замуж выйти я не успею, так что придется поговорить о чем-нибудь другом. У нас, в Приморской федерации альпинизма и скалолазания, начинается ледовый сезон. Будем бегать с ледовым инструментом по замерзшим водопадам, очень интересно. Надо тренироваться. Хочу как следует подготовиться к сезону. Опять же, за две недели не успеть… Все равно хочу!!!
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