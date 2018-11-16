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Жители Приморья чаще других дальневосточников жалуются в Банк России

16 Ноября 2018, 13:31 | Приморье

На Дальнем Востоке, как и в целом по стране, наблюдается тенденция снижения числа жалоб, направленных на рассмотрение в Банк России. В сентябре 2018 года показатель снизился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше половины жалоб пришлось на кредитные организации.

В сентябре 2018 года в Банк России из регионов ДФО поступило 705 жалоб, что на 26% меньше, чем в августе. В 395 случаях граждане пожаловались регулятору на кредитные организации, в 289 — на некредитные финансовые организации (НФО). В августе тенденция была обратной: 424 жалобы на кредитные организации и 510 жалоб на НФО.

В отношении банков 36% жалоб связаны с потребительским кредитованием. Здесь основными проблемами дальневосточники называют навязывание услуг при заключении договора и трудности с погашением кредитов.

Большую часть жалоб по линии НФО составляют жалобы в отношении субъектов страхового дела. Среди них 80% — вопросы, связанные с ОСАГО, однако их число снизилось со 192 в августе до 137 в сентябре. Чаще всего такие обращения связаны с проблемами при применении коэффициента бонус-малус — 76 жалоб.

В отношении субъектов рынка микрофинансирования от дальневосточников поступило 38 жалоб, из которых 28 пришлось на микрофинансовые организации, девять — на кредитно-потребительские кооперативы, одна — на ломбард.  

Наиболее активно жалобы в Банк России направляют жители Приморского края (221), Хабаровского края (174) и Амурской области (114). Жители Республики Саха (Якутия) написали 72 обращения в адрес регулятора, Сахалинской области — 58, Камчатского края — 40, Магаданской области — 13, Еврейской автономной области — 12 Из Чукотского автономного округа поступила всего одна жалоба.

В целом на Дальний Восток приходится 15% от всех жалоб, поступивших на рассмотрение в Банк России.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: жалоба  приморский край  Банк России 



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