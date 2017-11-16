Владивосток принимает эстафету фестиваля "Вместе медиа"

"Вместе медиа" - ежегодный Всероссийский фестиваль медиакоммуникаций, объединяющий ряд профессиональных отраслевых конкурсов.

Событие проводится Фондом независимого радиовещания при поддержке Союза журналистов России. Этот сезон станет для проекта шестнадцатым.

Фестиваль «Вместе медиа. Дальний Восток» во Владивостоке будет проходить 24-26 ноября в конференц-центре "AZIMUT Отель Владивосток" (Владивосток, ул. Набережная, д. 10)

Традиционно конкурсы «Вместе медиа» завершаются фестивалем, миссией которых является не только награждение победителей, но и объединение всех участников медиасообщества: от менеджеров, журналистов, редакторов, рекламщиков, SMM-щиков до технических медиаспециалистов вокруг яркого цехового проекта. Отдельной целью «Вместе медиа» является забота о подрастающем поколении профессионалов. Именно поэтому специальное место на фестивале отводится студентам.

Работа экспертов пройдет по двум основным направлениям: обсуждение работ, вошедших в шорт-лист конкурсов «Вместе – радио» и «Вместе медиа онлайн», открытые сессии образовательной программы. Победители конкурсов определяются путем открытого голосования всех участников обсуждения.

Мультиформатная образовательная программа будет состоять из лектория, практических сессий, мастер-классов и специальных мероприятий.

Мастер-классы и лекции помогут разобраться с насущными рабочими вопросами: например, как и где сегодня стоит искать новости, каким образом собрать красивую и информативную историю на любую тему и как продвигать свои материалы в социальных сетях. Кроме того, на фестивале всегда есть время для публичного обсуждения важных для журналиста этических и профессиональных вопросов.

В числе спикеров:

Маргарита Бондаренко, шеф-редактор Business FM (Москва),

Константин фон Эггерт, теле- и радиоведущий, телеканал «Дождь» (Москва),

Анастасия Лобада, зам. директора по цифровой стратегии ИД «Коммерсантъ» (Москва),

Иван Голунов, специальный корреспондент «Медузы»,

Марина Новикова-Грунд, психолингвист (Москва) и другие.

Впервые в фестивале принимает участие Издательская компания "Золотой Рог", которая поделится опытом реализации проекта "Экология, наука и бизнес".

Двери фестиваля открыты для всех участников медиапространства. Ознакомиться с программой «Вместе медиа. Дальний Восток» можно здесь. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Партнеры: Информационное агентство России ТАСС, социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», медиапроекты Mail.ru Group, LookAtMedia, глобальная сеть для профессионалов медиа HackPack.

Вопросы принимаются по адресу info@fnr.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал".