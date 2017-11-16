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В пятницу во Владивостоке обещают снегопад

16 Ноября 2017, 13:30 | Приморье

Очередной циклон принесет метель, на дорогах ожидается снежный накат и гололед, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

По предварительным прогнозам, в пятницу, 17 ноября, к югу Приморья подойдет циклон. Первые осадки в виде снега начнут выпадать еще днем. В течение ночи циклон, углубляясь, продолжит смещаться по Японскому морю вблизи побережья Приморского края, и зона осадков распространится на остальную территорию. Пройдет снег, наиболее интенсивный в восточной половине. Снегопады будут сопровождаться сильным ветром, метелями и осложнят обстановку на дорогах, образуются гололедица и снежный накат. В ночные часы столбики термометров покажут −8…−13 °C, местами до −15…−20 °C. За циклоном вторгнется очередная порция холода и вновь похолодает.

В субботу в конце дня циклон переместится в Татарский пролив, и Приморье окажется в его тыловой части. На юге края снег прекратится. Максимальная температура воздуха −3…−8 °C, на юге −9…−14 °C.

Во Владивостоке снег начнется еще в пятницу днем и закончится в ночь на субботу, усилится северо-западный ветер, ожидается метель. На дорогах образуется гололедица, снежный накат. Днем преимущественно без осадков, сильный северо-западный ветер, максимальная температура воздуха не выше −5…−7 °C.

В воскресенье, 19 ноября, центр циклона сместится в Охотское море, снегопады будут прекращаться. Давление над Приморьем начнет расти, днем уже без осадков, ветер будет ослабевать. Ночью воздух будет интенсивно выхолаживаться, −8…−22 °C. Днем при малооблачной погоде столбики термометров не поднимутся выше −2…−15 °C.

Во Владивостоке в воскресенье без осадков. Ветер начнет ослабевать. Температурный фон в ночные часы −7…−10 °C, в дневные −4…−7 °C.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: циклон  метель  гололед  снег 



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