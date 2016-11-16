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В Приморье СМИ, власть, наркологи и духовенство объединились против наркомании
Совет по антинаркотической деятельности в Приморье состоялся в пресс-центре администрации края. Во время встречи участники обсуждали вопросы профилактики и антирекламы наркотических средств, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«В клуб главных редакторов Приморского края в мае поступило предложение о возрождении совета по антинаркотической пропаганде. Тогда мы остановились на том, что эту работу необходимо усилить, чтобы с помощью журналистов еще больше людей знало бы, что наркотики — это зло. Вот мы и собрали представителей всех СМИ Владивостока», - прокомментировал встречу Алексей КАЗАКОВ, директор департамента информационной политики Приморского края.
Во время встречи представители УМВД России попросили журналистов о том, чтобы они попытались донести до каждого читателя информацию: статья 228 УК РФ (наркотики) является такой же тяжелой, как статья 105 УК РФ (убийство). Максимальный срок наказания за сбыт наркотических средств может достигать до 15 лет лишения свободы.
Наркологи в свою очередь отметили, что наркозависимые, прошедшие лечение, ни в какие учетные списки не попадают. При этом реабилитация проводится совершенно бесплатно. Необходимо потратить три года, чтобы побороть зависимость, но процент прошедших лечение до конца - минимальный.
Также в работе совета приняли участие представители РПЦ. По словам протоиерея Александра Талько, душепопечительский центр нарко- и алкозависимых при Покровском парке попал в государственный реестр реабилитационных центров.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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