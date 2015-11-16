Снегопад во Владивостоке перенесли на пятницу

По уточненным данным синоптиков, сильный снегопад во Владивостоке возможен в пятницу,20 ноября, а не в четверг,19 ноября, как предполагалось ранее. Об этом сообщает газета «золотой Рог» со ссылкой на сайт rp5.ru.

По прогнозу этого сайта, основной удар стихия нанесет ночью и утром в пятницу,20 ноября. В это время ожидается выпадение сильного снега (до 10 см за 6 часов.) Все это будет сопровождаться сильным (10-12 м/с) ветром с порывами до 22 м/с.

При этом сайт Примпогода информирует, что в четверг и в пятницу ожидаются дожди. Кто из синоптиком прав, покажет время.

Стоит отметить, что ГИБДД обратилось к жителям Владивостока с предупреждением не выезжать на дороги города в четверг, 19 ноября, на летней и лысой резине.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.