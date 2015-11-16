Во Владивостоке пройдет бесплатная ярмарка для опекунов детей

В субботу, 21 ноября, во Владивостоке пройдет благотворительная ярмарка. На ней жители и гости города смогут приобрести детские товары бесплатно или за символическую плату. Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте информационной политики Приморского края, принять участие в ярмарке смогут все желающие.

«На прилавках будет представлен ассортимент канцелярских товаров и зимняя детская одежда. Дедушки и бабушки, являющиеся опекунами школьников, смогут приобрести эти товары совершенно бесплатно. Остальные гости ярмарки получат возможность купить указанные товары по очень низким ценам», – отметили в ведомстве.

Все вырученные от продажи средства будут использованы для организации следующей ярмарки. Подобные мероприятия планируют в Приморье проводить каждые три месяца.

Отметим, право на получение товара бесплатно опекуны смогут получить, предъявив документ, подтверждающий опекунство над несовершеннолетним.

Ярмарка пройдет в субботу, 21 ноября, с 11:00 до 15:00 в здании Центра детского творчества по адресу: Владивосток, улица Океанский проспект, 43.

Организатором мероприятия выступает Центр социально-экономического развития ДВФО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.