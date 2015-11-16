Дальневосточный леопард Leo 80M готовится к зимовке в реабилитационном центре

Приближение зимы вносит коррективы в поведение леопарда Leo 80M. Наступление холодов частично сказалось на поведении хищника, заставив по-новому прятать добычу в вольере реабилитационного центра и обнаружив нелюбовь к мокрому снегу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Котенок самой редкой крупной кошки мира был обнаружен на территории нацпарка «Земля леопарда» у границы с Китаем в июне 2015 года. Годовалый самец лишился трех пальцев передней лапы, попав в браконьерскую ловушку в России, либо за ее пределами. Животное перенесло операцию, после чего быстро пошло на поправку. Леопарду был присвоен индификационный номер Leo 80M. В начале июля специалисты переселили зверя из тесной клетки в просторный вольер. Здесь он прошел курс реабилитации, по итогам которой эксперты приняли решение о том, что леопард может быть выпущен на волю весной, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".

В настоящее время леопард Leo 80M по-прежнему живет в вольере Центра реабилитации тигров и других редких животных, продолжая оттачивать навыки охоты. У него уже состоялось более 12 «тренировок», в ходе которых хищник с каждым разом все лучше доказывает, что проблем с питанием на воле у него не возникнет. С приходом холодов Leo 80M, как и все дальневосточные леопарды в дикой природе, изменил стратегию хранения добычи. Если раньше прятать убитого оленя леопарду позволяли густые заросли, то после опадения листвы хищнику пришлось учиться укрывать мясо самостоятельно.

«Теперь леопард засыпает задавленного оленя листовой, ветками и сухой травой, так, что становится совсем не видно, - рассказывает Екатерина Блидченко, сотрудник Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. - Таким образом пятнистая кошка сохраняет свою добычу на несколько дней, так как если леопард оставит свою давленку не прикрытой, ее мгновенно растащат черные вороны. Подобное поведение мы отмечали и у тигров, но тигры не укрывали свою добычу травой и листьями, а уносили в каменный грот».

Также коррективы в поведение Leo 80M внес недавно выпавший снег, который явно не порадовал пятнистого хищника. По наблюдениям сотрудников Центра реабилитации, после выпадения осадков леопард стал ходить исключительно по прохоженным тропам, стараясь наступать в растаявшие следы. Когда же одна из лап касалась мокрого снега, он тут же отдергивал ее, стряхивал и очень аккуратно ставил лапу на проталину. Если же на пути кошки попадались бревна, он предпочитал передвигаться только по ним.

«Благодаря кадрам фотоловушек и рассказам профессиональных фотографов, мы давно знали о манерном и несколько курьезном передвижении леопардов по снегу, - говорит Елена Салманова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. – При каждом шаге заметно нежелание животного ставить лапу на мокрый холодный снег. Поэтому леопарды часто изощряются и пытаются найти бесснежные участки. Однако в основном такая манерность проявляется на местах отдыха хищника, когда он находится в расслабленном состоянии. При передвижении на большие расстояния зверь без проблем ходит по снегу, словно забывая о холоде».

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный леопард (амурский леопард) – хищник из семейства кошачьих, численность которого в России составляет всего около 70 особей. Основная часть популяции подвида обитает в Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда». При помощи фотоловушек в 2014 году здесь было зафиксировано 57 пятнистых хищников. На сегодняшний день дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. Охота на леопарда запрещена с 1956 года, хищник внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в ряд других охранных документов.