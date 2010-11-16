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Университет-мечта
Долгожданная программа развития Дальневосточного федерального университета одобрена учеными советами четырех вузов, входящих в состав ДВФУ. Теперь программа ляжет на стол Владимира ПУТИНА, который должен утвердить ее до 1 декабря 2010 г.
Надо сказать, что вопрос о том, каким будет федеральный университет, обсуждается уже больше года. Но если раньше обсуждения больше касались задач, которые должен решить федеральный университет во Владивостоке, то сейчас стало, наконец, понятно, каким образом планируется реализовывать все задуманное - ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ представил вполне конкретную программу действий. Хотя в ходе обсуждения несколько раз и замечал, что на многие вопросы ответов пока нет, и их только предстоит найти совместными усилиями.
Планка задана
Программа развития университета, надо сказать, задает достаточно высокую планку и ставит перед коллективом объединенного университета весьма амбициозные цели.
«Основная задача, которую мы перед собой ставим, - стать центром инноваций и развивающим центром российского Дальнего Востока, - заявил ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. - Мы не можем оставаться регионом с сырьевой экономикой, поэтому университет должен стать точкой входа как для государств АТР в Россию, так и российского бизнеса со всех регионов России, в страны АТР. Речь идет о создании новой исследовательской структуры внутри ДВФУ, которая бы позволила аккумулировать данные как об АТР, так и о тех возможностях, которые существуют в России для иностранных бизнесменов. ДВФУ должен стать центром коммуникации инновационных элит стран АТР».
Кроме этого, университет нацелен на то, чтобы довести количество иностранных студентов до 30% от общего контингента обучающихся. «Иностранные студенты в объединяемых университетах учатся, но их не очень много, - говорит ректор. - И ограничение чаще всего связано с общежитиями. На Русском острове мы будем иметь 11 000 мест в общежитиях. Это достаточно серьезная платформа для того, чтобы наращивать иностранный контингент. Ведь иностранные студенты - это не только деньги, хотя я отчетливо понимаю, что университет должен зарабатывать. Это еще и возможность коммуникации, обмена идеями, привнесения новой ментальной среды».
Кроме этого, в течение 10 лет университет планирует войти в топ-400 мирового университетского рейтинга, в течение 15 лет - в топ-300.
Прорыв обеспечат приоритеты
В части задач новая программа не слишком отличается от своих предшественниц. Основное же ее преимущество заключается в том, что в результате мозгового штурма, в котором приняла участие образовательная и научная элита Приморья, прописаны конкретные шаги, которые позволят осуществить прорыв.
«Прежде всего, мы сконцентрируемся на малом количестве приоритетов, - говорит ректор ДВФУ. - Сейчас мы остановились на 6 приоритетах, хотя и это много. Добиться успеха можно только ограничив приоритеты. Другого пути не существует. И дело не только в том, что финансовые ресурсы небезграничны. Дело еще и в том, что мы физически не сможем управлять большим количеством приоритетов. Это довольно сложная задача».
В качестве приоритетных выбраны следующие направления: Ресурсы мирового океана, Энергоресурсы и энергосберегающие технологии, Индустрия наносистем и наноматериалов, Транспортно-логистический комплекс, Экономическое, технологическое, культурное взаимодействие со странами АТР и Биолого-медицинские технологии. Кстати, именно небольшое количество приоритетов вызвало самое живое обсуждение в университетской среде. Предлагалось к приоритетным отнести также русистику и востоковедение, архитектуру и машиностроение. Однако ректор в этом вопросе был непреклонен.
«Хочу подчеркнуть, что все приоритеты определены в ходе достаточно живого обсуждения, и они совершенно точно вытекают из тех приоритетов, которые стоят перед Россией с точки зрения инвестпроектов на российском Дальнем Востоке, - прокомментировал выбор именно этих направлений развития ректор ДВФУ. - Отсутствие тех или иных направлений подготовки или научных школ в приоритетах вовсе не означает, что мы их вдруг закрыли. Мы ничего закрывать не будем, ко всему будем относиться очень бережно. И все направления, которые есть, будут развиваться. Но сконцентрироваться нужно на тех приоритетах, которые есть».
Работа по приоритетным направлениям, по мнению Владимира Миклушевского, должна быть сформирована по кластерному типу. «Должны быть сформированы своеобразные кластеры, которые будут сочетать три направления - образовательные программы, в максимальной степени ориентированные на работодателя, исследовательские центры мирового уровня и структуры коммерциализации исследований и разработок. И успешность реализации того или иного приоритета мы будет оценивать по тому, насколько этому направлению удается коммерциализировать свои разработки», - говорит ректор.
В связи с этим кардинальным образом изменится структура управления вузом. «Мы должны укрупнить структуры и децентрализовать управление. Управлять огромным университетом, замыкая все на ректора, невозможно. Поэтому уже сегодня я начинаю делегировать полномочия вместе с ответственностью и финансовыми ресурсами. Ректорат будет заниматься стратегическим развитием и развитием инфраструктуры».
Что касается взаимодействия с Академией наук, то оно продолжится. «Конкурентное преимущество нашего вуза - это теснейшее взаимодействие с академией наук. Как человек, 2 года проработавший заместителем министра образования, я могу констатировать, что в российской практике это редкий случай, когда академические институты столь тесно сотрудничают с вузами. Здесь, во Владивостоке, мы видим примеры самого хорошего, правильного, конструктивного и плодотворного взаимодействия. Это можно только поддерживать».
Ресурсы человеческие...
Для того, чтобы новая структура работала эффективно, ректор планирует серьезным образом перестроить систему мотивации сотрудников и преподавателей. «Я уже говорил, что нашему университету будет установлено соотношение преподавателей и студентов 1:6. Это позволит увеличить зарплату на 40%, но мы не будем размазывать эти деньги тонким слоем, мы хотим, чтобы люди были настроены на достижение вполне конкретных результатов. Если человек будет этих результатов достигать, он будет получать на 50-100% больше. Мы считаем, что главный приоритет развития ДВФУ - это инвестиции в людей».
За счет этих инвестиций ректор намерен в течение трех лет достичь в вузе реального двуязычия (60% преподавателей должны свободно владеть английским языком). Кроме этого, планируется отправлять преподавателей в длительные стажировки за границу. Не менее важным является и тот факт, что новый кампус позволит каждому преподавателю оборудовать нормальное рабочее место и внедрить модель «преподаватель полного дня».
Не может, по мнению ректора, хороший вуз состояться без талантливых студентов. «В этом смысле мы будем использовать разные достаточно нетрадиционные способы привлечения талантов. Например, особенно успешным студентам будем платить повышенную стипендию, - говорит ректор. - Также мы намерены оплачивать билет от Москвы до Владивостока абитуриентам с высокими баллами по ЕГЭ».
...и материальные
Для того, чтобы все задуманное реализовалось, необходимы не в последнюю очередь ресурсы материальные. Помимо государственного финансирования, ДВФУ намерен активно сам зарабатывать деньги.
«Мы прекрасно понимаем, что инвестиции, которые сегодня государство вкладывает в университет, должны принести отдачу. И в ходе реализации программы уже к 2015 г. бюджетное финансирование внутренних грантовых программ университета будет полностью замещено внебюджетным», - говорит ректор.
Зарабатывать университет планирует на экспорте образовательных услуг, на создании НИОКР по заказам государства и частных компаний. Источником дохода должен стать и технопарк, к созданию которого планируется пригласить корейскую компанию, и консалтингово-информационные услуги для инновационных кластеров. Планируется активно вести конгрессно-выставочную и ярмарочную деятельность - благо, инфраструктура нового кампуса это позволяет. Кроме этого, в центре Владивостока остаются здания и сооружения университетов, которые войдут в состав ДВФУ. Ректор надеется, что их университету разрешат их использовать для привлечения средств на строительство второй очереди университетского кампуса.
Что касается сроков реализации программы, то на сегодняшний день план действий таков: к началу февраля должно состояться юридическое объединение вузов. До сентября 2011 г. останется та структура управления, которая есть. Следующий учебный год университет начнет уже с новой структурой управления. На переезд в новый кампус потребуется не меньше года, а учебный год в новом кампусе должен начаться в конце сентября 2012 г. (после проведения саммита со 2 по 12 сентября).
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