Манящие вершины

Популярности прогулкам по горам добавляет перспектива получить почетный знак «Приморский барс»

Приморский край по праву считается горным регионом – его сложный рельеф и завораживающие виды привлекают туристов круглый год. Сегодня восхождение на вершины является популярным видом активного отдыха, ставшим доступным даже для людей, не имеющих специальной подготовки. О том, какие горы наиболее популярны у путешественников в Приморье, выяснила Деловая газета «Золотой Рог».

Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, все больше путешественников устремляются покорять вершины. В настоящий момент наиболее популярной горой среди туристов выступает гора Ливадийская (Пидан), окутанная таинственной атмосферой.

Как отмечает руководитель туристической компании «Бюро активности, развлечения и спорта» Сергей РУДОВ, гора Ливадийская – вне конкуренции. «Окутанный мистикой и красивыми легендами, с интересным рельефом и расположением, Пидан притягивает к себе внимание широкого круга общественности. Восхождение на Ливадийскую уже не продиктовано спонтанным желанием «сходить в горы» − это переросло в настоящий мэйнстрим, на основе инстинкта принадлежности к большинству. На данный момент 1500 человек в день - это обычный выходной на Ливадийской», − делится эксперт.

Разросшиеся маршруты

Соперничать с Пиданом по количеству подъемов по праву может вершина горы Литовки (Фалазы). Помимо стандартных экскурсий, туристические компании Приморья предлагают и совершенно уникальные туры, например, встречу рассвета на Фалазе. На вершине путешественников ждет славянский ритуал и прекрасный вид на розовеющую в лучах просыпающегося солнца панораму Ливадийского хребта. Подъем на Фалазу считается простым, и туристы, поднимаясь на Фалазу, нередко готовят себя к более сложному восхождению на Пидан.

Пользуются популярностью и другие интересные вершины Ливадийского хребта. Например, активно взбираются туристы и на конкурента Пидана по количеству легенд − гору Лысый дед. С ее вершины открывается удивительный обзор. Гора интересна и тем, что в 50-х годах на ее склоне разбились несколько отечественных самолетов, за что она снискала славу «горы-убийцы». Четко проложенной тропы на вершину Лысого Деда нет: подъем проходит через лес, в котором попадаются не только ели и сосны, но даже легендарные обитатели приморской тайги – тисовые деревья. Сама вершина Лысого Деда представляет собой каменный гребень, поросший можжевельником. Повсюду установлены памятные таблички, принесенные на вершину неравнодушными путешественниками. В основном - это мемориальные доски победы и памятники погибшим летчикам. А остатки их самолетов становятся достоянием туристов и представляют собой часть трагической истории вершины.

«Если еще три-четыре года назад все коммерческие группы в горы были ограничены Пиданом, Фалазой и Облачной, то сейчас география вершин сильно разрослась. Это обусловлено, во-первых, более широким доступом туриста к информации (Instagram, группы в WhatsApp с интересом «туризм») и, во-вторых - появлением новой для приморского туризма услуги - джип-туры. Сейчас стало удобно собрать несколько друзей и отправиться на неизвестную вершину с гидом на внедорожнике, − рассказывает Сергей Рудов. − Также можно отметить тот факт, что сейчас коммерческий туризм переместился в более комфортный отдых. Если 10 лет назад почти все ходили в походы с костром и гитарой, то сейчас многие из них едут на базы отдыха с баней и душем в номере. Многие турфирмы вообще отказались от палаточного размещения в своих турах».

По словам эксперта, популярности прогулкам по горам добавляет перспектива получить почетный знак «Приморский барс». «Это инициатива федерации спортивного туризма Приморского края. Для того, чтобы получить почетный знак, необходимо посетить и сфотографироваться на контрольных точках десяти вершин из списка в регламенте «Приморского барса». В числе этих вершин − самая высокая гора Приморья, Облачная, гора Снежная, с которой берет начало наша Уссури и другие. Знак могут получить не только граждане Российской федерации, но и иностранцы, и даже лица без гражданства», − пояснил Сергей Рудов.

Экстрим для иностранца

Экологический туризм, к которому относится подъем на вершины, вызывает высокий интерес не только у приморцев, но и у иностранных граждан. Так, жители стран АТР готовы посещать самые отдаленные уголки Дальнего Востока, чтобы насладиться цветением эндемиков или красотами уникальных природных объектов. Экологический туризм является одним из перспективных и быстроразвивающихся секторов индустрии путешествий. По оценкам экспертов, на долю экотуризма приходится уже более 10-20% прибыли всего туристического рынка.

Впрочем, массового наплыва иностранцев на вершины Приморского края эксперты не отмечают. «Основной туристический поток региону обеспечивают азиатские туристы, в нем превалируют граждане КНР. И природа Приморья при той подаче, которая существует сегодня, им не интересна: они ожидают увидеть экологические туры в том же виде, как и в Китае. Поэтому несмотря на то, что китайцам интересны наши экологические природные объекты, они не станут путешествовать, пока дороги не заасфальтируют, а сами объекты показа не обзаведутся качественной инфраструктурой. Что касается корейцев и японцев – они готовы куда-то выезжать, активно интересуются нашими экологическими достопримечательностями и заповедниками. Но при этом менталитет маленьких стран играет не в нашу пользу: туристы не готовы тратить на дорогу даже три часа – для них это слишком долго. И в данный момент это выступает поистине непреодолимым стопором: азиаты готовы мириться с не очень качественным сервисом в гостинице, но не с долгим путешествием, пусть даже к очень интересному объекту», − рассказала директор турфирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА.

Соглашается с этим и Сергей Рудов: «Из иностранцев массово ходит в горы только Южная Корея и немного Япония. В частном порядке - бывают иранцы. Иностранцам нужна инфраструктура, «упаковка» туристического маршрута. А в наших горах ее нет, и гражданам другой страны сложно решиться покорять вершины, если им по пути не будут попадаться магазины или санитарные зоны».

Природа VS туризм

Экологические маршруты в горах Приморья зачастую проходят за пределами особо охраняемых природных территорий. Тем не менее, и при их организации необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на природу и разрабатывать меры минимизации негативного воздействия на экосистемы. Экологическая ситуация на Пидане и горы мусора, которые оставляют после себя посетители легендарной вершины – пример неправильной организации. Как отмечает Сергей Рудов, туристическим компаниям региона, занимающимся развитием экологического туризма, не хватает диалога с другими представителями рынка. «Приморью катастрофически не достает органа, на базе которого можно было бы объединить усилия всех, кто действительно заинтересован в популяризации качественного и культурного активного отдыха в крае. Сейчас существует проблема отрасли в целом. Высокая конкурентность на рынке почему-то не обеспечивает демократичность цен: туристические фирмы жадничают и заглядывают друг другу в рот. Экологические организации, природоохранные структуры считают туристов этакой «саранчой», сеющей горы мусора и наносящей вред экобиоценозам. И, к сожалению, часто оказываются правы. Нужно срочно объединяться и работать в одном направлении», − уверен эксперт.

Как рассказал руководитель направления фототуров PrimDiscovery Александр ХИТРОВ, пока многие достопримечательности экологического туризма надежно защищены от массового потока туристов недостатком информации и неразвитостью логистики. «Информации о туристических магнитах Приморья недостаточно, даже если брать экологический туризм. Если люди говорят о туризме в регионе, то все сразу вспоминают видовую площадку Кирилла и Мефодия, селфи на фоне Золотого моста и кампус Дальневосточного федерального университета. Все эти точки находятся во Владивостоке, а выезжают туристы за его пределы максимум в Уссурийск – в русский парк «Изумрудная долина» и в Шкотовский район – в сафари-парк. Остальные закоулки Приморья остаются обделенными туристическим вниманием. Другой вопрос, что это вызвано объективными причинами, и нет условий для развития данного направления: в регионе нет хороших дорог. Далеко не каждая турфирма захочет убивать свой автобус, чтобы привезти группу туристов в отдаленный район края. До Тернея придется ехать 14 часов, а малая авиация еще недостаточно развита в Приморье. В итоге, мы имеем то, что имеем: как только в дело вмешивается логистика, туризм заканчивается», − резюмирует Александр Хитров.





На фото: Красоты заповедного Приморья завораживают и летом… и зимой.

Фото Юрия РОГОВА.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.