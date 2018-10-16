Фёдор, он же Артём, он же город

За свою историю город-спутник Владивостока прошел путь от шахтерского поселка до крупного логистического и турцентра

В ближайшие выходные Приморский край отметит свой главный праздник – 80-летие со дня создания. А еще через неделю «официальный» день рождения встретит один из крупнейших городов региона – Артем, получивший статус города через считанные дни после того, как Приморье получило статус отдельного края.

Хотя указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок был преобразован в город 26 октября 1938 года, по исторической традиции день рождения Артема отмечается в конце августа – одновременно с празднованием Дня шахтера.

Город шахтеров. В прошлом…

В этом году основные юбилейные торжества прошли с 24 по 26 августа. Праздничные мероприятия включали в себя торжественное собрание, шествие горожан, награждение заслуженных жителей, а также угощение 6-метровым караваем – так оригинально поздравили родной город артемовские хлебопеки. Праздничное собрание началось в этом году с лазерного шоу, а об истории развития Артемовского городского округа гостям рассказал фильм, снятый творческим коллективом артемовского телевидения. 14 достойных граждан и организаций Артема были удостоены нагрудного знака «80 лет со дня образования Приморского края» за вклад в развитие края и социальную ответственность перед его жителями.

Досье "Золотого Рога": Федор Андреевич СЕРГЕЕВ (Артем) (1883 - 1921). Политический деятель. Руководитель вооруженных восстаний в Харькове в 1905 и 1917 годах; председатель Военно-революционного комитета (ВРК). С 1918 года – председатель Совета народных комиссаров (СНК) Донецко-Криворожской республики, в 1920 году – председатель Донецкого губисполкома. В 1920-1921 годах – секретарь Московского комитета (МК) партии, затем председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих. Входил в ЦК коммунистической партии. Погиб во время испытания аэровагона.













Уголь стал историей

Несмотря на историческую связь с добычей угля, сегодняшний Артем связан с этой отраслью только названием города и отдельных его микрорайонов. Шахты были закрыты несколько десятилетий назад, а в 2000-ые годы город продемонстрировал пример успешного ухода от зависимости от одной отрасли к диверсифицированной экономике. Сегодня Артемовский городской округ переживает новый этап производственного развития, связанный с открытием транспортно-логистических комплексов и новых промышленных производств, таких как сборка автомобилей, производство строительных материалов и бытовой химии, деревообработка, производство продуктов питания и другие. Также активно развиваются фермерские хозяйства на сельских территориях городского округа. Активно используется туристско-рекреационный потенциал – на территории АГО развиваются кластер «Приморское кольцо», игорная зона «Приморье» и горнолыжный курорт «Синяя сопка».

Кроме того, Артем продолжает развиваться как крупный логистический центр. На территории города расположен международный аэропорт Владивосток - один из крупнейших на Дальнем Востоке. К саммиту АТЭС 2012 он был модернизирован и в настоящее время может принимать воздушные суда всех типов. Сегодня международный аэропорт Владивосток занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. По итогам работы в 2017 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 2,18 млн человек. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 45 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании.А на базе старого терминала аэропорта в 2015 году открылся Приморский конгрессно-выставочный центр Terminal Expo. Сегодня он все чаще становится местом проведения крупных деловых мероприятий и выставок.

Через Артем проходит международный транспортный коридор «Приморье-1» (несколько лет назад была введена первая очередь новой краевой трассы «Владивосток-Артем-Находка-порт Восточный», активно строится вторая очередь), Транссибирская магистраль, федеральная трасса «Уссури». Действует «Авиаполис Янковский», индустриально-промышленный парк, развиваемый компанией DNS Development – крупнейшее предприятие в Приморском крае по организации систем хранения и логистики.

Верный спутник Владивостока

В 2014 году Артемовский городской округ вместе с Владивостоком, а также Надеждинским и Шкотовским районами Приморья, вошел в состав Владивостокской агломерации, а в 2015 году стал одним из муниципалитетов края, на которые распространяется режим Свободного порта Владивосток. Однако еще до придания югу Приморья статуса свободного порта в Артеме строились крупные производства и логистические центры, активно развивался малый и средний бизнес.

- Даже без новых режимов (ТОР и СПВ. - Прим. авт.) динамика развития города положительная. Интегрированная развлекательная зона «Приморье», СТК «Приморское кольцо», логистические комплексы - все это будет развиваться и дальше, принося хороший доход городу, - отметил глава АГО Александр АВДЕЕВ в прошлогоднем интервью «Золотому Рогу».

Добавим, что в 2017 году были утверждены новые Генеральный план и Правила землепользования и застройки Артемовского городского округа. Документы разрабатывали специалисты в области градостроительной деятельности с учетом мнения жителей территории. Например, для решения проблем с энергоснабжением городского округа изначально предлагалось строительство новой ТЭЦ вблизи села Суражевка, но по итогам публичных слушаний было принято решение модернизировать и увеличить мощности существующей Артемовской ТЭЦ. Новый генеральный план АГО учитывает перспективы экономического развития территории. В нем отражены такие значимые проекты, как игорная зона и туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», а также связанные с этим проекты в области развития транспортной и энергетической инфраструктуры.

Досье "Золотого Рога": Первое постоянное русское поселение на территории современного Артема было основано в 1891 году. Им стало село Угловое, расположенное на берегу одноименной части Амурского залива. Основателями села были крестьяне – переселенцы из западных краев и областей России. Несколькими годами позже, в 1896 году, были основаны села Кролевец и Кневичи, одно из котрых много лет спустя дало название аэропорту. Бурное развитие территории началось после строительства Уссурийского участка Транссибирской железнодорожной магистрали и ответвления от него в сторону Сучана (ныне – Партизанск). В 1913 году в районе 9-й версты Сучанской железной дороги были обнаружены выходы богатых угольных пластов, и через несколько лет здесь заложили три шахты и рабочий поселок. В 1924 году руднику и поселку дали имя советского партийного деятеля Артема (Ф. А. Сергеева), которое впоследствии перешло городу. К началу 1930-х годов Артем становится основным поставщиком угля в Приморье. В 1932 году здесь начинается строительство крупнейшей на Дальнем Востоке шахты № 3-Ц («Дальневосточная») и первой на Дальнем Востоке районной электростанции – Артемовской ГРЭС. В декабре 1930 года согласно постановлению Президиума Далькрайисполкома, рабочий поселок Артем выделен из состава Шкотовского района в непосредственное подчинение Далькрайисполкома. 26 октября 1938 поселку Артем предоставлен статус города. В 2004 году Артем и прилегающие к нему села и поселки образовали Артемовский городской округ.

На фото: Хотя указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок был преобразован в город 26 октября 1938 года, по исторической традиции день рождения Артема отмечается в конце августа – одновременно с празднованием Дня шахтера.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.