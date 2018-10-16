Владивосток прирастает пнями

Общественники обеспокоены судьбой городских лесов

До сих пор большая часть Владивостока - это лес, но сотни и даже тысячи его гектаров находятся под угрозой быть вырубленными. Планы развития города расходятся с сохранением его уникального природного комплекса в имеющемся виде. И ежегодно в городе сносятся тысячи деревьев. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы определяет серьезную роль общественных организаций в решении таких сложных вопросов, как защита леса.

И в этом отношении есть надежда, что голос члена Приморского регионального штаба ОНФ, координатора группы общественного мониторинга использования лесных ресурсов и экологии Юрия ЛОГИНОВА, и в целом этой организации, будет услышан, и будут сделаны правильные выводы. Он недавно, обратившись с анализом ситуации к руководителям края и города, отметил по существу, что Президент РФ Владимир ПУТИН поручал региональным и местным властям до 1 апреля 2017 года проработать вопрос о включении в состав лесозащитных зеленых поясов крупных городов лесов, расположенных на землях поселений, но органами власти Приморья и Владивостока это поручение не выполнено. И это, безусловно, надо исправить.

Дебри законодательства

Владивосток уникален тем, что внутри границ города находятся ценные леса, приравниваемые к статусу природных или национальных парков. Еще около 140 лет назад их под государственную охрану поставил бывший губернатор города, контр-адмирал А.Ф. ФЕЛЬДГАУЗЕН. До 2005 года Владивостокское лесничество поддерживало на полуострове Муравьева-Амурского особый щадящий режим пользования, распространяющийся на защитные леса 1-й категории. Еще распоряжением Совмина СССР N 3682-р от 21 июня 1956 года территория лесного массива Владивостокского лесхоза была отнесена к лесам первой категории, то есть к федеральной собственности. И по настоящее время они не переводились в нелесное пользование, не изымались более-менее законно.

Однако в 2005 году, когда новый генплан расширил границы города, все леса гослесфонда на его территории, в силу поправок в законодательстве, должны были перейти в статус городских и в ведение муниципального городского лесничества, которое их бы надежно охраняло и воспроизводило. Но такой передачи лесов не произошло, и они до сих пор остаются в федеральной собственности, и уже 10 последних лет находятся вне правового поля.

- Их территория и границы не исключены из лесного реестра РФ и не внесены в государственный кадастр как муниципальная собственность, не создан регламент их использования, нет службы охраны и защиты, не существует системы их правового использования, - подчеркивает Юрий Логинов. - И это дало лазейки чиновникам городской администрации, а в настоящее время и департаменту земельных и имущественных отношений администрации края, пользуясь их юридической «ничейностью», фактически бесконтрольно продавать по договорным ценам в собственность третьих лиц участки, на которых юридически вроде бы не существуют федеральные ценные леса, под индивидуальную застройку нужным людям и организациям.

Корни лесного беспредела РО ОНФ Приморья усматривает в корыстных интересах чиновников, причастных к согласованию и утверждению в 2003-2008 годах очередного генплана Владивостока и его Правил землепользования и застройки, которые проигнорировали необходимость перевода лесов из федеральной собственности в муниципальную, под управление муниципального лесничества.

Чужой лес

Недавно принятые изменения генплана города и действующие ПЗЗ не поправили промах, допущенный ранее. Соответственно, «на территории города не проведено полноценное и актуальное лесоустройство, не оформлены документы по постановке лесов на кадастровый учет». Не было выполнены в этом отношении и требования природоохранной прокуратуры к администрации города.

9 июня 2017 года глава Владивостока утвердил регламент Владивостокского городского лесничества, которым городом была сделана попытка взять под свой контроль городские леса на мизерной площади – около 800 га. Это притом, что Ленинский районный суд указал администрации города и Департаменту лесного хозяйства края на необходимость взятия на учет всех лесов в пределах городского округа, включая 19 788 га лесов бывшего гослесфонда и около 16 000 га лесничества Минобороны. То есть, все эти леса городу не переданы, и не проведена их соответствующая госрегистрация. Всего на ноябрь прошлого года суммарный лесной фонд Владивостокского городского округа составлял порядка 35 982 гектаров, а на кадастровом учете из них было зафиксировано только 873,3 га. Притом, что признавалась необходимость уточнения границ лесных зон и их площади.

В результате нерациональной хозяйственной деятельности и разбазаривания земель, на территории ВГО возникли большие спорные территории, которые, с одной стороны, трактуются как участки жилищной застройки, на которые свои права предъявил город, а с другой – как участки лесного фонда. В частности – участки, расположенные в районах Седанки, Сахарного ключа, Спутника, Садгорода и в других местах, где они сегодня незаконно выдаются под уничтожение леса и строительство. Притом, что при принятии нового генплана 2005 года и изменений к нему в 2017 году и разработчики генплана, и чиновники городской и краевой администраций настойчиво утверждали, что генплан надежно «стоит на страже сохранения городских лесов», незыблемости определенных зеленых зон, и ни одно дерево не должно сноситься без их ведома, а если негодяи без разрешения порубят кусты и дерева, то будут жестоко наказаны.

А по факту - как обычно: лес рубят, щепки летят. И никакие наказания никого не останавливают.

Выполнить президентское поручение

Возвращаясь к поручению Владимира Путина, по которому в городе должен быть создан лесозащитный зеленый пояс, можно отметить, что бардак в лесном хозяйстве города стал надежной основой для срыва поручения.

- Второго февраля прошлого года мы встречались с губернатором, в ходе которой вручили ему свои предложения по созданию лесопаркового защитного пояса Владивостока, - сказал Юрий Логинов. – И им было дано поручение департаменту градостроительства в срок до 30 июля того же года представить предложения по разработке плана лесоустройства городских лесов и постановке их на кадастровый учет.

Затем, после развития законодательной базы для решения задачи по созданию лесопарковых защитных поясов в крае, под эту задачу была создана рабочая группа. И 26 мая прошлого года на совместном заседании рабочей группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в Приморском крае и Регионального штаба ОНФ обратили внимание ответственных сотрудников региональных и муниципальных органов власти на тот факт, что «общественные слушания по созданию лесопарковых зеленых поясов в населенных пунктах Приморского края не проводятся и не учитываются при принятии решений». Соответственно, активность в этом населения, общественных и правозащитных организаций не была обеспечена.

Инициатива Приморского РО ОНФ, обратившегося в органы краевой и городской власти и Общественную палату Приморского края, провести общественные слушания о постановке на учет всех лесов Владивостока как лесопарковой защитной зоны для включения ее в ПЗЗ и генплан города как-то увязла. Просьба к губернатору взять создание лесопаркового пояса города под личный контроль тоже осталась без ответа. И по-прежнему львиная доля городских лесов находится в управлении у департамента лесного хозяйства администрации края и у военных. Кстати, когда недавно военные напомнили о своих правах на землю, которую они должны передать городу, это спровоцировало замешательство в среде застройщиков, планировавших на вроде бы уже переданной земле вести свое новое строительство. Кроме того, спорные по видам пользования участки в основном сегодня находятся в ведении Владивостокского филиала КГКУ «Приморское лесничество».

То есть, определенности с созданием лесопаркового пояса Владивостока до сих пор не появилось, земельные отношения в городе в правовом отношении сильно запутаны, а рубить по живому этот гордиев узел – настоящих буйных нет. Но возможно.

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

В лес зовут прокурора

В региональном отделении ОНФ предлагают в рамках деятельности созданной рабочей группы под руководством вице-губернатора Александра КОСТЕНКО организовать работу представителей краевой и городской администраций, а также компетентных в вопросах лесоустройства структур, по созданию во Владивостоке лесозащитного зеленого пояса, по постановке лесов гослесфонда на его территории на кадастровый учет и передачи его по акту муниципальному подразделению администрации города.

Предлагается провести учетные работы по устройству городских лесов с их постановкой на кадастровый учет, включив ее в схему зонирования городских территорий как зону Р-1 и в генплан. «Фронтовики» считают возможным рассматривать леса Владивостокского лесничества на площади 17 291 га (по данным 2011 года) заранее учтенными и подлежащими обязательному включению в генплан и ПЗЗ Владивостока с введением всех ограничений, предусмотренных лесным и природоохранным законодательством и действующим регламентом Владивостокского лесничества.

На уровне города считается необходимым подготовить и внести для принятия органами власти муниципальные правовые акты о Правилах создания, содержания и охраны городских лесов, акцентируя защитные ядра в зонах природного парка, и этими Правилами в дальнейшем и руководствоваться. К вопросу о создании «пояса» общественники надеются привлечь и прокуратуру Приморского края.

На фото: Леса Владивостока продолжают сокращаться.

Фото Наталии КОМИССАРОВОЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.