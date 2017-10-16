Жители Приморья участвуют в интернет-проекте "Вдали от столиц"

Из 16 проектов приморцев 11 претендуют на попадание в следующую стадию конкурса, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Более 2 тыс. заявок поступило в рамках всероссийского проекта «Вдали от столиц» из каждого федерального округа России менее чем за месяц. На сегодняшний день прием заявок окончен. Около 600 самых интересных проектов отобраны и опубликованы на сайте проекта. В ближайшее время проекты будут оценены жюри, и некоторые из них получат возможность попасть в следующий этап отбора. По словам организаторов, сразу 11 проектов жителей Владивостока претендуют на попадание в следующую стадию.

Платформа «Вдали от столиц» создана Google при поддержке Агентства стратегических инициатив, чтобы вся Россия узнала удивительные истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

«Оказалось, что таких вдохновляющих историй очень много. Вдали от столиц развивают арктический туризм, возрождают высокотехнологичное производство, учат рисовать комиксы, варят сыр по особому рецепту, собирают одежду для тех, кто в этом нуждается, и другими способами помогают своим регионам», - отметили организаторы проекта «Влади от столиц».

По словам руководителя проекта CREATIVESPOT Виктора Лепского, узнав о проекте «Вдали от Столиц», он решил внести на карту и свой проект, чтобы о нем узнало, как можно больше людей.

«Мы уже шесть лет делаем городской проект CREATIVESPOT. Его любят многие горожане и гости Владивостока. Мы считаем, что проводим его всегда на высоком уровне, не хуже, а иногда бывает и лучше, чем в «столицах» нашей страны», - отметил Виктор Лепский.