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Во второй половине недели в Приморье потеплеет
Вначале недели на севере края пройдут дожди, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
На предстоящей рабочей неделе характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым. В начале недели над Приморьем будет смещаться фронтальный раздел, который вызовет в северной половине края местами небольшие осадки. После прохождения фронта вторгнется холодная воздушная масса. Вторник ожидается прохладным, на большей части края максимальные температуры едва достигнут +3…+8 °С, и только на крайнем юге воздух может прогреться до +13 °С. Ночью продолжит вторгаться холод, минимальные температуры воздуха опустятся до −3…−8 °С, в горных районах −10…−15 °С, и лишь местами на южном побережье +3…−2 °С. В среду днем температура будет держаться на уровне 0…+12 °С.
Во второй половине недели характер погоды в Приморье вновь изменится, над краем пройдут фронтальные разделы, вызывая местами осадки. Произойдет смена направления воздушных потоков, и температурный фон начнет повышаться.
Во Владивостоке неделя пройдет в основном без осадков, лишь в четверг не исключены небольшие дожди. В ночь на вторник ожидается понижение температуры воздуха до 0…+2 °С, дневные температуры в пределах +7…+10 °С. Но уже с середины рабочей недели температурный фон повысится на 3–5 градусов.
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