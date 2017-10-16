Завтра во Владивостоке будет ветрено и прохладно

Температурный фон будет в пределах +7…+10 °C, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Минувшей ночью над Приморьем сохранялся антициклон, при отсутствии облаков воздух выхолодился до −2…−10 °C. Над акваторией Японского моря вблизи южного побережья смещался атмосферный фронт, его облачность задела юг края. На фоне повышенного атмосферного давления здесь прошли небольшие дожди до 0,4 мм, минимальная температура составила +1…+6 °C.

Днем 16 октября Приморский край находился в поле повышенного атмосферного давления. Была солнечная, спокойная погода со слабым ветром. Не смотря на холодную ночь воздух прогрелся, до +5…+17 °C.

Во Владивостоке в ночь на понедельник минимальная температура воздуха составила +3…+4 °C, под утро натекла облачность, и прошел небольшой дождь, выпало 0,4 мм. Днем в городе было малооблачно, ветер слабый, воздух прогрелся до +12…+15 °C.

Завтра над Приморским краем будет проходить фронтальный раздел, на севере не исключены осадки: снег, местами с дождем. За фронтом вторгнется очередная порция холода. Температурный фон ночью +2…−9 °C, на южном побережье до +6 °C. Днем −1…+11 °C.

В ближайшие сутки во Владивостоке осадков не ожидается, температура воздуха к утру понизится до +4…+6 °C. День будет ветреный и прохладный, +7…+10 °C.