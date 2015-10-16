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В Приморье в местах обитания тигра будет увеличена подкормка копытных

16 Октября 2015, 16:07 | Приморье
300 тонн концентрированных сыпучих кормов закупят накануне зимы Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Центр «Амурский тигр» при поддержке администрации Приморского края. Формирование резервного фонда кормов - необходимость, вызванная неурожаем кедрового ореха и желудя на большей части ареала амурского тигра. При многоснежной зиме такая ситуация может привести к гибели копытных животных, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
 
До начала календарной зимы еще полтора месяца, а сотрудники природоохранных организаций уже готовятся к первым снегопадам. Как известно, многоснежные зимы – серьезное испытание для диких копытных животных, и не всем из них удается его пройти. А при возникшей бескормице вероятность гибели многократно увеличивается, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
 
Согласно анализу, проведённого специалистами Центра «Амурский тигр» и WWF России, в этом году в связи с неурожаем кедра и дуба существует недостаток основных нажировочных кормов, которые позволяют животным запасать резервный жир на зиму. Именно поэтому уже сейчас на отдельных участках ареала амурского тигра медведи и кабаны выходят к сельскохозяйственным угодьям и населенным пунктам. В предстоящий сезон при выпадении снега более 40 см, если он пролежит более 20 дней, косуля, пятнистый олень могут испытывать трудности, которые приведут к гибели части их популяции. При количестве осадков свыше 60 см та же участь постигнет кабана и изюбря.
 
Напомним, что такие ситуации не являются редкостью для Приморского и Хабаровского краёв и случаются раз в 5-7 лет, на отдельных участках - чаще.
 
«Наша организация в течение целого ряда лет поддерживает сеть  дружественных охотничьих хозяйств. Одна из задач, которую мы решаем совместно с ними – поддерживание высокой численности копытных животных в ключевых местах обитания тигра. И также на протяжении почти 10 лет мы помогает диким копытным в наиболее ложный многоснежный период. Для этого закупаются корма, и проводится вакцинация животных от болезней. Результатом этой работы является устойчивая численность и рост численности копытных на этих территориях. Предстоящая зима будет крайне сложной, поэтому мы сейчас вовлекаем в нашу сферу и другие хозяйства, готовые помочь диким животным», - комментирует координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.
 
В Приморском крае Центр «Амурский тигр» совместно с WWF России при поддержке администрации Приморского края создают резервный фонд кормов, который будет перераспределён между ответственными охотпользователями. 
 
«Мы понимаем, что если произойдёт экологическое бедствие, связанное с завальными снегами и бескормицей, то гибель части популяции копытных животных неизбежна. Очевидно, что в такой критической ситуации спасти всех нам не удастся. Поэтому основная задача - спасти маточное поголовье, которое сможет на будущий год дать новое поколение, - комментирует директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - К тому же, корма будут распределяться только среди тех охотпользователей, которые проводят биотехнические мероприятия, это помощь им в их усилиях по увеличению численности копытных животных. Корма начнут выкладывать только после окончания сезона охоты под строгим контролем, в том числе ветеринаров. В обязательном порядке проведем и вакцинацию кабана против классической чумы свиней. Планируем провакцинировать не менее 2000 особей».
 
Бедственное положение копытных животных облегчает охоту для тигра, и в такие периоды обычно он не голодает, но уже весной ситуация поменяется. В это время снижается численность копытных животных, вследствие их гибели, и тигры начинают приближаться к населённым пунктам, и в отдельных случаях нападают на сельскохозяйственных животных. Уже в эту зиму ожидается увеличение конфликтных ситуаций с тиграми, так как копытные животные будут концентрироваться возле фермерских полей, а за ними подойдут и тигры, что может провоцировать встречи с человеком. Специалисты рассчитывают, что увеличение количества подкормки поможет снизить количество таких происшествий. Если будут сыты копытные, прокормится и крупный хищник.
 
Проблему бескормицы, также, как правило, усугубляют браконьеры. Они пользуются тяжелым положением диких животных. В предстоящий зимний период, как и в прошлом году, планируется усилить патрулирование оперативных групп охотнадзора в ареале амурского тигра.
 
Фото Амурского филиала WWF России.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 
 
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Теги: амурский тигр  wwf  экология 



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