Во Владивостоке пограничники Приморья и морская полиции Республики Корея обезвредили террористов

Совместные учения приморских пограничников и корабля Национального агентства морской полиции Республики Корея прошли в заливе Петра Великого.

Как прокомментировал итоги учений начальник отдела береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю капитан 1 ранга Сергей Вагурин, они прошли в реальной обстановке штормового моря, но поставленные задачи по отработке совместных действий были выполнены в полном объеме.

Для участия в учениях 15 октября во Владивосток с визитом прибыл патрульный корабль Национального агентства морской полиции Республики Корея.





Торжественная встреча корейских гостей на 33-м причале.





Начальник отдела береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю капитан Сергей Вагурин встречает начальника Восточного регионального управления Национального агентства морской полиции Республики Корея Ким Чун Гю.

По замыслу учений судно, имитатором которого выступил пограничный корабль береговой охраны «Командор», захвачено террористами, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. На поиск судна, подавшего сигнал тревожного оповещения, вылетел вертолет авиации ФСБ. Обнаружив судно, он наводит на него пограничный сторожевой корабль «Беркут», который принимает меры к остановке судна, подавая звуковые, световые и флажные сигналы. Но судно-нарушитель не подчиняется требованиям пограничников.





Имитатором судна, захваченного террористами, выступил ППК «Командор».





Для перехвата информация передается патрульному кораблю Национального агентства морской полиции Республики Корея «5001», которое незамедлительно подошло в район операции. Общими усилиями, при участии двух вертолетов, российского и корейского кораблей судно-нарушитель было остановлено. Журналисты смогли наблюдать за ходом учений с борта корабля «Шкипер Гек».

В программу пребывания патрульного корабля Национального агентства морской полиции Республики Корея входят спортивные мероприятия, которые состоятся 17 октября на запасном тренировочном стадионе команды «Луч-энергия» (в районе Седанки). Команды экипажей кораблей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и НАМП Республики Корея проведут футбольный матч и померятся силами в перетягивании каната. В этот же день с 14 до 16 часов жители и гости города Владивостока получат возможность побывать на борту кораблей ПУ ФСБ России по Приморскому краю и НАМП Кореи, пришвартованных у 33-го причала Тихоокеанского флота.

18 октября после церемонии проводов патрульный корабль Национального агентства морской полиции Республики Корея покинет порт Владивосток и возьмет курс к родным берегам.

ZRPRESS.Ru, Владивосток. Фото Ирины Баранник.