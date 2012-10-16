Юристы и экономисты рынку труда в Приморском крае не нужны

В Приморье ежегодно при содействии центров занятости повышают свою квалификацию, получают смежную или новую специальность около 5 000 человек. При чем более 80% прошедших обучение успешно трудоустраиваются.

«Так как наибольшая потребность на рынке труда сегодня в рабочих специальностях, то большинство обучающих программ направлено именно на это, - говорит Елена ГРУШУНОВА, начальник отдела профориентации и профобучения Управления государственной службы занятости Приморского края. – Наиболее популярные сферы, в которых проходят обучение – это строительство, рыбная промышленность, оказание услуг».

Большое внимание служба занятости уделяет трудоустройству такой категории граждан, как выпускники. «Ежегодно около 2000 выпускников учебных заведений всех уровней образования обращаются в службу занятости, - говорит Елена Грушунова. - Около 1 500 признаются безработными. Такой мониторинг мы проводим с 1996 года и тенденция последних лет такова: наибольшее число безработных выпускников имеют диплом по таким специальностям как социальная работа, экономика, юриспруденция и менеджмент. Если говорить про среднее образование, то чаще всего обращаются в службу занятости правоведы и бухгалтеры».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".