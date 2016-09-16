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Последствия тайфуна в Приморье столь тяжелы из-за хищнических рубок леса
Двадцать лет эксперты WWF России твердили о недопустимости хищнических рубок в защитных лесах юга Дальнего Востока. Последствия тайфуна «Лайонрок» – печальное доказательство их правоты, считают эксперты WWF России.
Несмотря на непрекращающиеся реформы лесного хозяйства страны, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов остается четко сформулированной задачей лесников. Защитные леса оставались практически нетронутыми до начала XXI века именно благодаря огромной значимости их охранительных функций. Даже леспромхозы, отвечавшие за перевыполнение планов по древесине перед партией, понимали ценность и важность ненарушенных лесов вблизи рек, на крутых склонах - и не трогали их.
Однако сегодня мы видим картину, далеко не соответствующую основам лесного законодательства. Уничтожив продуктивные леса на обширных территориях еще в советское время, лесозаготовители нового поколения бездумно посягнули на самое лакомое, но, одновременно, и самое уязвимое – на защитные леса.
Рубки в защитных лесах начались еще в 90-х годах. Но серьезно развернулись лесорубы в них с конца нулевых. Тогда, в 2007-2009 годах, произошла последняя лесная реформа, поменявшая многое, и в первую очередь – сознание человека с пилой. «Коммерческая древесина осталась в защитных лесах – разбираем любыми способами, дорубаем и уходим!» – вот девиз современности.
«Приморье до сих пор занимает почетное второе место в России по количеству лесов относительно всей площади региона. Вроде бы странно, почему тогда эти леса все меньше сдерживают потоки воды от тайфунов? А регион все чаще попадает в печальные рейтинги последствий паводков, теряя мосты, дороги и дома, - говорит Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF. - С нашей точки зрения случившаяся катастрофа - прямое следствие бесхозяйственного, а иногда и просто преступного отношения к защитным лесам. Ведь именно от них зависит не только сохранение биоразнообразия, но и гидрологический режим рек. Чем разреженнее лес, чем больше в нем дорог, тем быстрее скатывается вода со склонов в русло реки, тем быстрее и сильнее поднимается ее уровень. Стоит особо отметить, что именно в районах, наиболее пострадавших от последствий стихии - Кавалеровском, Чугуевском, Дальнереченском - в последние годы велись широкомасштабные рубки, в том числе и в защитных лесах».
Об экологическом состоянии лесов региона говорят результаты аналитических выкладок как экспертов WWF России, так и сторонних специалистов. Исследование 2013 года показало превышение объемов ликвидной древесины над объемами разрешенной к заготовке от 2-х до 4-х раз. Таким образом, растущего, удерживающего воду леса становится все меньше в Приморье.
В 2008-2014 годах площадь защитных лесов, переданных в аренду лесозаготовителям, постоянно увеличивалась и уже составляла более 30 % всех защитных лесов края! Однако лесопромышленные компании продолжают бороться за последние территории, которые удавалось удержать от натиска человека с пилой. Усиление эксплуатации лесов подтверждается увеличением объемов древесины, разрешенной к использованию. На фоне явного истощения лесных ресурсов в Приморском крае, по официальным данным, за 6 лет (с 2008 по 2014 гг.) происходит колоссальное увеличение заготовок: по дубу - в 3,5 раз, и в 15 раз (!) - по ясеню. Не отстает и фактический рост заготовок, который увеличился за этот срок в 7,5 раз по дубу, в 10 раз - по ясеню. По таможенным данным, в 20 раз увеличился экспорт липы.
К сожалению, приходится констатировать, что до сих пор в лесном хозяйстве в ареале тигра доминирует лишь лесопромышленный интерес. В то время как негативные последствия вырубки защитных лесов продолжают нарастать, принося огромный ущерб хозяйству и населению края.
WWF России считает, что для предотвращения развития негативных последствий еще более широкого масштаба необходимо запретить передачу защитных лесов в аренду с целью заготовки древесины, а также запретить назначение рубок ухода (проходных рубок) в спелых и перестойных насаждениях в защитных лесах. Рубки назначать только с целью ухода за молодняками.
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Побольше условных сроков и целее будут леса, а за ущерб в млрд. - орден за заслуги перед отечеством.