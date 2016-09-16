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Пострадавшим от тайфуна в Приморье выплатят 95% денежной компенсации к пятнице

16 Сентября 2016, 09:00 | Приморье

Министр МЧС Владимир Пучков прибыл в Приморский край, чтобы лично контролировать ход восстановительных работ. Во время селекторного совещания в г. Дальнегорске, которое прошло в режиме видеоконференции, министр дал поручение выплатить 95% выделенных денег пострадавшим от наводнения к пятнице 16 сентября. Об этом сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» с места события.

«Люди должны получить помощь. Решения Правительством РФ все приняты. Все необходимые предметы: тепловые пушки, генераторы, гуманитарная помощь, - все выходит из росрезерва. Застревает только у глав муниципалитетов. Организуйте работу, чтобы вещи и деньги дошли до людей», - сказал во время совещания Владимир Пучков.

Добавим, что из средств федерального бюджета, направленных в Приморский край, только за последние сутки выплачено 76 млн рублей для 3048 граждан. Всего, по словам вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, уже выплачено 39,7% от общего выделенного объема средств.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

 

 

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Теги: Тайфун  МЧС  приморье  пучков 



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