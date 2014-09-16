Приморские семьи активно обращаются за новым демографическим пособием

2 127 семей Приморья с начала года обратились за демографической выплатой на третьего (последующего) ребенка. Сегодня это пособие увеличивает бюджет многодетной семьи почти на 11 тысяч рублей ежемесячно.



Новое демографическое пособие выплачивается в Приморье с прошлого года. По закону получить его могут семьи, у которых после 1 января 2013 года родился третий (последующий) ребенок. Доход на каждого члена семьи не должен превышать величину среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Сегодня это 24 032 рубля.



Выплата ориентирована на величину регионального прожиточного минимума для детей. Только в 2013 году он изменялся трижды и вырос с 7 588 рублей до 9 829 рублей. С августа этого года его размер составляет 10 940 рублей. А получать ежемесячную выплату родители будут до исполнения ребенку трех лет.



В департаменте труда и социального развития Приморского края отмечают: в этом году многодетные семьи стали активнее обращаться в органы соцзащиты за мерой социальной поддержки. 85 процентов родителей, которые могут претендовать на новую демографическую выплату, уже заявили о своих правах.



«С этого года существенно упрощены требования к пакету документов и уровню семейного дохода при оформлении этой ежемесячной выплаты. Это, безусловно, расширит круг получателей», - подчеркивают в департаменте.



По информации специалистов, с 2013 года получателями демографического пособия стали более 4 тысяч многодетных семей Приморья. На этот вид социальной поддержки направлено почти 630 миллионов рублей.



Всю подробную информацию о демографическом пособии можно получить в территориальных отделах департамента труда и социального развития края или на официальных сайтах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.