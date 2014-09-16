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В Приморье продолжает разворачиваться сеть многофункциональных центров по оказанию госуслуг
Более чем в 10 раз увеличилось по сравнению с прошлым годом количество заявлений о регистрации прав на объекты недвижимости, которые принимаются Управлением Росреестра по Приморскому краю через многофункциональные центры. Если в прошлом году за 7 месяцев таким образом было обработано 1073 заявления, то в этом году к 1 августа было принято 10 994 заявления.
Как отмечают в Управлении Росреестра, перед этой госструктурой поставлена задача к 2015 году увеличить количество документов принимаемых через МФЦ документов на госрегистрацию прав на объекты недвижимости до 90%. Прием и выдачу документов по регистрации прав в итоге будут полностью осуществлять МФЦ.
В настоящее время в Приморье действует уже восемь многофункциональных центров, в которых можно получить услуги Росреестра. Головной - во Владивостоке, а также - в Уссурийске, Артеме, Арсеньеве, Дальнереченске, Дальнегорске, Фокино и Большом Камне.
Сеть МФЦ в крае продолжает активно развиваться. Так, во Владивостоке офисы муниципального многофункционального центра в перспективе предполагается открыть во всех районах города, в селах и поселках городского округа и на островных территориях. Уже в этом году они начнут прием населения на ул. Верхнепортовой, Давыдова и проспекте 100-летия Владивостока.
В МФЦ будут работать 63 окна по приему и выдаче документации Управлением Росреестра по Приморскому краю. При этом им будет продолжаться осуществление помощи в развитии МФЦ и взаимодействия с ними совместно с другими заинтересованными лицами. В частности для владивостокского многофункционального центра в Управлении Росреестра на двухмесячных курсах будут обучены 15 специалистов, которые в дальнейшем будут работать на регистрации прав в открывающихся новых офисах.
Досье "Золотого Рога": Сегодня МФЦ действуют во Владивостоке, Фокино, Большом Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, Арсеньеве, Артеме, Уссурийске и Находке. Здесь предоставляют свыше 60 видов федеральных, региональных и муниципальных услуг Росреестра, ФССП, ПФР, ФНС, МВД, УФМС, ФСС, департаментов администрации края, государственной инспекции труда, большой спектр «детских» вопросов. Заявители могут в одном здании по типу «единого окна» получить необходимые справки для оформления прав собственности, встать на учет на улучшение жилищных условий, подать документы на получение льготного земельного участка по краевому закону, оформить загранпаспорт и свидетельство о рождении, встать в очередь в детсад и многое другое. Ожидается, что к концу 2015 года в крае будет действовать 37 МФЦ и более 500 единых окон предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг, центры создадут во всех поселениях Приморья с численностью свыше 2 тысяч человек.
Активно осваивают приморцы и получение госуслуг через Интернет. Так, в Приморье только за один летний месяц через портал «Госуслуги» жители края направили до 8600 заявок на получение загранпаспорта. Об этом сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций.
По словам специалистов департамента, приморцы также могут получить услуги в электронном виде в сфере образования, записи актов гражданского состояния, градостроительства, социальной защиты, транспорта, земельных и имущественных отношений.
Кроме того, в этом году на Едином портале «Госуслуг» введен упрощенный порядок регистрации пользователей. Теперь воспользоваться услугами можно сразу после онлайн-регистрации с помощью мобильного телефона или электронной почты.
Отметим, глава правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий поручил максимально упростить процедуру оформления общегражданских и заграничных паспортов с помощью портала госуслуг.
«Количество обращений - огромное. И, чтобы уменьшить очереди в различные наши многофункциональные центры, другие точки, сэкономить время людей, необходимо сократить количество очных посещений», - подчеркнул премьер-министр РФ.
По словам Дмитрия Медведева, это возможно сделать с помощью распространения предварительной электронной записи, сокращения числа документов, которые нужно представить об оплате онлайн госпошлин, и возможности загрузить фотографию через единый портал госуслуг. А после этого получить паспорт путем платной курьерской доставки.
Напомним, работу по переводу услуг в электронный вид и по созданию «электронного правительства» курирует глава края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
«Мы должны избавиться от очередей в ФМС, ГИБДД, поликлиники и другие государственные и муниципальные учреждения - это вчерашний день. Люди не должны ходить по инстанциям», - отметил Владимир Миклушевский.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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