В Приморском крае полномочия по решению "собачьих" проблем вернут муниципалитетам

Неопределенность вокруг отлова и содержания безнадзорных животных в городах Приморья может закончиться уже через несколько недель. Это произойдет, если в конце сентября краевой парламент примет долгожданный закон о разграничении полномочий в данной сфере. В то же время для нормальной работы закона необходимы не только финансовые средства, но и ясность с порядком их содержания и эвтаназии.

Напомним, что законопроект предусматривает передачу полномочий по отлову и содержанию бродячих животных на муниципальный уровень, то есть возвращение к схеме, действовавшей до начала 2014 года. Причем органы местного самоуправления предполагается наделить не только полномочиями по отлову животных, но и предоставлять им субсидии из краевого бюджета. Объем таких субсидий в первоначальной версии законопроекта был определен в 23 млн руб. ежегодно: сумму содержания одного животного в течение месяца разработчики документа оценили в 3,7 тыс. руб., а эвтаназию - в 1,1 тыс. руб.

Как отмечает председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗСПК Евгений ЗОТОВ, при подготовке окончательного варианта законопроекта (в первом чтении он был принят еще полгода назад) была проделана огромная работа с привлечением к проблеме общественников и представителей федеральных ведомств, созданием рабочей группы и т.д. Получившийся документ был одобрен комитетом на минувшей неделе и, как ожидается, будет принят на сентябрьской сессии Заксобрания.

Между тем за время обсуждения законопроекта во Владивостоке прошла целая серия пикетов организаций в защиту животных. Их участники выразили обеспокоенность тем, что разработанный порядок отлова и содержания животных фактически узаконит убийства пойманных бездомных собак, а также потребовали привлечь к ответственности догхантеров, которые, пользуясь правовым вакуумом, сами решают вопрос с бездомными собаками. Во время обсуждения собачьего вопроса на комитете депутаты не преминули напомнить об этом руководителю государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрию КУЗИНУ.

- Все возможные к принятию предложения и требования инициативной группы зоозащитников рассмотрены и учтены в проекте подзаконного акта, - подчеркнул Дмитрий Кузин. По словам Кузина, в настоящее время проект документа направлен на экспертизу в Минюст. Чиновник ожидает, что документ будет подписан губернатором Приморья и вступит в силу одновременно с законом о передаче полномочий по решению проблемы безнадзорных животных на муниципальный уровень, то есть к 15 октября. По его словам, дальнейшее обсуждение положения о порядке отлова и содержания животных с зоозащитниками «вряд ли будет конструктивным»: например, правила юридической техники не позволят прописать в документе такие мелочи, как размер клеток в пунктах содержания животных. Что касается Правил содержания домашних животных и ужесточения административной ответственности за их нарушение, то к ним в администрации намерены вернуться уже после принятия первых двух документов. Хотя понятно, что и этот вопрос необходимо решать как можно скорее. Собачники, слишком многих из которых трудно назвать сколь-либо ответственными людьми, пользуясь безнаказанностью, продолжают усугублять проблему бездомных животных. Да и от идеи введения жесткого налога для тех, у кого хватает ума заводить собак в многоквартирных домах, все-таки не стоит отказываться.

- Закон необходимо принимать как можно скорее, поскольку ситуация с бродячими животными складывается тяжелая. Население обеспокоено, ведь в зимний период эти животные становятся еще более агрессивными. Необходимо принимать меры, - напомнил начальник краевой ветинспекции.

Таким образом, муниципалитеты смогут начать работу по отлову агрессивных собак уже через несколько недель. Как уточнил Дмитрий Кузин, в крупных городах, таких как Владивосток и Уссурийск, местные власти уже сейчас готовы самостоятельно организовать необходимые мероприятия. Однако эти и другие населенные пункты также могут рассчитывать и на софинансирование из краевой казны, а также содействие в форме предоставления земельных участков и иного имущества, необходимого для организации работы.

Тем временем депутаты краевого парламента уже сейчас намерены включить «собачий» закон в план мониторинга на 2015 год, чтобы оценить его действие на практике.

- Думаю, что в будущем году мы обязательно вернемся к этому документу. На мой взгляд, сумма, выделенная на отлов и содержание собак, незначительна, и ее потребуется пересматривать. Но сейчас самое главное - поскорее принять закон, - подчеркнул председатель комитета по природопользованию Евгений Зотов.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.