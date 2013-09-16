Годовалые тигрята быстро освоились в новых вольерах центра реабилитации в Приморье

Две годовалые тигрицы, привезенные в Приморье из Хабаровского края и помещенные 1 сентября в Центр реабилитации и реинтродукции тигров «Специнспекции «Тигр» прекрасно освоились в новых вольерах.

Тигрицы, которые получили имена Светлая и Илона, проходят под наблюдением ученых и сотрудников Специнспекции курс реабилитации, после которого они будут выпущены в естественную среду обитания — дальневосточную тайгу, сообщили в Специнспекции "Тигр".

Как известно, эти два осиротевших тигренка в январе и феврале были обнаружены специалистами Департамента охотнадзора Приморского края и «Специнспекции «Тигр» в окрестностях приморского поселка Светлогорье (Пожарский район) и переданы в «Центр реабилитации диких животных «Утёс» Хабаровского края на передержку. После того, как Росприроднадзором было принято решение перевести окрепших животных под наблюдение ветеринарных врачей и ученых Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН в Центр реабилитации «Специнспекции «Тигр» в Надежденском районе Приморского края, тигриц в специальных клетках перевезли в Приморье.

В выпуске животных в просторные вольеры Центра принял участие Президент Владимир Путин, который был в конце августа — начале сентября в Приморье с рабочим визитом. Он осмотрел Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других видов редких животных «Специнспекции «Тигр» и одобрил планы по его дальнейшему развитию. Владимир Путин отметил, что сегодня в России существует два таких специализированных центра реабилитации тигров и леопардов — в Приморье и Краснодарском крае. Государство будет поддерживать эти проекты, заверил президент.

Напомним, что Центр реабилитации весной этого года уже покинула годовалая тигрица «Золушка», она прошла адаптацию и была успешно выпущена на волю в Еврейской автономной области. Еще пять тигрят продолжают готовиться по специальным методикам к самостоятельной дикой жизни в природе и будут выпушены на волю в заповедную тайгу Приморского края весной следующего года. После выпуска еще год ученые будут следить за своими подопечными по сигналам со специальных ошейников, которые одевают на животных. Первый опыт по выпуску тигров уже признан специалистами удачным, сообщила ZRPRESS.Ru «Специнспекция «Тигр».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.