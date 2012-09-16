Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье дети расписали стены подстанции
ПРИМОРЬЕ, 16 сентября, ZRPRESS. В предпраздничные дни город Арсеньев преображается на глазах. Свою лепту в подготовку к празднику и благоустройство города решили внести воспитанники детской художественной школы.
Ученики четвертого класса художественной школы вместе с директором этого учебного заведения О. БАЛАНДИНОЙ взялись расписывать стены подстанции в парке «Восток». Это здание уже давно имеет неприглядный вид. Теперь благодаря юным художникам на его станах появились зеленые поляны, цветы, деревья.
Сначала ребята вместе со своими преподавателями разработали эскиз. Затем, вооружившись краской и косточками, приступили к работе. Как отметила директор школы Ольга Баландина, для ребят, привыкших к мольбертам, рисунки на стенах – дело непростое. К тому же это здание выполнено из кирпича, что создает дополнительные трудности. Но дети справились с заданием на «отлично».
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба