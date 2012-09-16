В Приморье дети расписали стены подстанции

ПРИМОРЬЕ, 16 сентября, ZRPRESS. В предпраздничные дни город Арсеньев преображается на глазах. Свою лепту в подготовку к празднику и благоустройство города решили внести воспитанники детской художественной школы.

Ученики четвертого класса художественной школы вместе с директором этого учебного заведения О. БАЛАНДИНОЙ взялись расписывать стены подстанции в парке «Восток». Это здание уже давно имеет неприглядный вид. Теперь благодаря юным художникам на его станах появились зеленые поляны, цветы, деревья.

Сначала ребята вместе со своими преподавателями разработали эскиз. Затем, вооружившись краской и косточками, приступили к работе. Как отметила директор школы Ольга Баландина, для ребят, привыкших к мольбертам, рисунки на стенах – дело непростое. К тому же это здание выполнено из кирпича, что создает дополнительные трудности. Но дети справились с заданием на «отлично».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».