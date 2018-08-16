В Приморье подешевела продуктовая корзина

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, подешевел на 0,3%. В июле его стоимость составила 5 107 рублей.

«С начала года гречка стала дешевле почти на 20%, яйцо куриное на 8%, мороженая рыба на 4%», – отметили специалисты.

Кроме того, в связи с уборкой урожая за прошедший месяц ощутимо снизились цены на овощи.

«Капуста подешевела на 19%, морковь на 8,4%, лук репчатый на 4,4%, картофель на 1,2%», – добавили в департаменте.

Напомним, вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что в магазинах в первую очередь должны быть представлены товары приморских производителей.

«Торговым сетям нужно работать напрямую с местными товаропроизводителями. На полках должно быть больше качественной местной продукции», – обозначил заместитель главы региона.

Напомним, ранее глава Приморья Андрей Тарасенко заявил, что главная задача – снизить цены, прежде всего, для малообеспеченных жителей края. По его инициативе были заключены договоры между производителями и торговыми сетями, которые зафиксировали доступные цены на продукты.

Благодаря данным соглашениям выигрывает и покупатель, и продавец. После подписания первых соглашений на 15-20% снизились цены на молочные продукты, при этом и оборот этой продукции в магазинах увеличился с 50 % до 140%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток