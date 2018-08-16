В Приморье прибыла первая новая электричка

Первая из пяти новых электричек, которые поставят в Приморье по итогам обращения главы края Андрея Тарасенко к Президенту России Владимиру Путину, пришла в депо Владивостока. В течение 10 дней поезд будет проходить обкатку, чтобы полностью настроить все системы работы, включая синхронизацию со спутниками, а затем выйдет на маршрут и повезет пассажиров.

Принял новый поезд по поручению Андрея Тарасенко его первый заместитель Александр Костенко. Ему доложили, что поезд собран в Московской области – на Демиховском заводе. Производство таких поездов началось только в 2018 году, и приморская электричка стала 17-ой собранной на этом предприятии.

Начальник дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» Сергей Кузнецов сообщил, что такие поезда пока эксплуатируются всего в двух регионах России – Ростовской и Волгоградской областях, а также поставляются в Казахстан.

В электричке – 586 посадочных мест. Все шесть вагонов оборудованы системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Видеонаблюдение снимает не только маршрут следования, но и все, что происходит в вагонах и тамбурах. Эта информация выводится на экран помощнику машиниста. В поезде – новые эргономичные сидения, а тамбуры оборудованы креплениями для велосипедов. Для удобства пассажиров весь маршрут следования отображается на бегущей строке в каждом из вагонов», – продемонстрировал Сергей Кузнецов.

Предусмотрена в поезде и современная электронная система торможения.

Заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Виталий Зеленков сообщил, что это первый электропоезд такого класса на Дальнем Востоке. Локомотивные бригады для работы на нем уже обучены.

Александр Костенко отметил, что поезд – первый из пяти, которые будут поставлены в Приморье по поручению главы государства. Два 4-вагонных поезда придут в регион в декабре, еще два – в следующем году.

Напомним, с предложением об обновлении подвижного состава пригородных электричек в крае за счет ОАО «РЖД» к Президенту России обратился глава Приморья Андрей Тарасенко на встрече с главой государства 4 июля. Владимир Путин согласился с предложением.

«Оптимальным вариантом обновления является приобретение парка подвижного состава за счет средств ОАО “РЖД”. При вашем согласии совместно с ОАО “РЖД” будет организована соответствующая работа по восполнению подвижного состава с поставкой первого поезда до начала проведения Восточного экономического форума», – обратился к Президенту Андрей Тарасенко.

Уже определены 10 маршрутов, по которым будет курсировать новый четырехвагонный электропоезд. Это направления из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками.

Фото – Герман Катаев (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток