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Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре

16 Августа 2018, 13:15 | Приморье

Социальную карту «Приморец», по которой жители края смогут получить скидки на покупку продуктов и медикаментов, проезд в транспорте разрабатывают в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко. Проект карты планируют презентовать уже в сентябре, подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков.

По словам заместителя главы Приморья, в настоящее время совместно с финансовыми учреждениями профильный департамент Администрации края изучает опыт других регионов по вопросу введения социальных карт, проводит переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Вместе с тем название для регионального проекта уже выбрано – «Приморец».

«Суть его такова: при расчете на кассе человек, используя карту “Приморец”, будет получать скидки на продукты питания, на проезд в общественном транспорте, на медикаменты в аптеках. Социальная карта будет работать на территории всего края, в торговых сетях, железнодорожных и авиакассах, аптеках. Сейчас проводим переговоры, подписываем соответствующие соглашения. На карту также будут поступать пенсия, социальные выплаты и льготы. В сентябре проект официально представим», – подчеркнул Павел Серебряков.

Оформить карту смогут пенсионеры, многодетные семьи, льготники – все, кто получает поддержку от государства, от Приморского края. Сделать это можно будет, обратившись в отделы соцобслуживания населения.

Напомним, с инициативой внедрить подобную карту в Приморье выступил Андрей Тарасенко, обратившись к руководству нескольких банков. Глава региона особо подчеркнул необходимость применения скидочной системы в торговых сетях.

«Преимущества, которые банк дает в аптеках, на заправках это, несомненно, хорошо. Но важно продумать и механизм предоставления скидок на продукты первой необходимости – пенсионер приходит в магазин с соцкартой и получает конкретную скидку, к примеру, на хлеб, молоко и другие продукты из социальной потребительской корзины», – заявил руководитель края.

Андрей Тарасенко заявил, что Администрация Приморья готова подписать соглашения с банком, который возьмется за реализацию данного проекта, и торговыми сетями, закрепляющие скидки льготным категориям граждан.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: приморский край  карта  сентябрь 



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