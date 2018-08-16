В Приморье создадут "Ковер дружбы"

В рамках фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы», который пройдет 25 августа на большой поляне микрорайона Радужный, впервые состоится акция «Ковер дружбы».

Мастерам предлагается предоставить изделие, сшитое своими руками. При изготовлении ковра участники могут применять различные приемы обработки и декора. Фрагмент может быть выполнен в любой технике (вышивка крестом, гладью, лентами, бисером, объёмная вышивка, вязание, гобелен, аппликация на ткани, батик, пэчворк и другое). Главное условие – соблюдение темы: изделие должно отражать принадлежность к какой-либо национальности или национальный колорит. Работы могут быть коллективными и выполненными индивидуально.

В рамках мероприятия на площадке фестиваля организаторы будут сшивать работы в единое полотно. «Ковер дружбы» в целостном виде представят всем участникам и гостям фестиваля на центральной сцене в финале праздника.

Как рассказали в управлении культуры администрации УГО, акция «Ковер дружбы» – интересный и яркий проект, который направлен на пропаганду дружеского общения и межнационального культурного обмена. Для участия в ней поступило около 30 заявок от учреждений культуры, образования и детских садов.

«Зарегистрироваться для участия может любой желающий, но нужно поторопиться, – отметила главный специалист управления культуры администрации УГО Олеся Василенко. – До конца сбора заявок осталось всего два дня».

После фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы», изделие из сшитых фрагментов будет передано в учреждение культуры Уссурийска.

Напомним, подать заявку для участия в акции «Ковер дружбы» можно до 17 августа. Регистрация проходит по установленной форме по электронной почте: xorovod_ussur@bk.ru или по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66, каб.4. Справки по телефону: 32-98-12.

Газета "Золотой Рог", Владивосток