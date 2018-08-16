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Глава Владивостока предложил внести изменения в статус госнаграды "За спасение погибавших"
Медаль «За спасение погибавших» должна вручаться героям даже посмертно, считает Виталий Веркеенко.
С просьбой ходатайствовать о внесении изменений в федеральный закон глава города обратился к врио губернатора Андрею Тарасенко сегодня, 15 августа.
Поводом для важного заявления послужил случай с Олегом Гончаровым, погибшим при спасении детей во время шторма.
«Случай с Олегом Гончаровым уникален для Владивостока. За последние годы это первый случай, когда подвиг совершает человек «не в погонах», чья профессиональная деятельность связана с охраной общественного порядка или спасением людей. Олег Леонидович по велению сердца, не раздумывая о последствиях, бросился спасать чужих детей», - отмечает в своем письме глава Владивостока.
Сразу же после того, как администрации города стало известно о героическом поступке владивостокцев, началась работа по подготовке и сбору всех необходимых документов для представления Олега Гончарова к награде «За спасение погибавших» (посмертно). Второй мужчина, который также спасал детей во время шторма и не смог спастись, Семён Перетягин, был удостоен ведомственной награды по месту работу. Он являлся сотрудником МЧС.
К сожалению, добиться получения государственной награды для Олега Гончарова так и не удалось. Ходатайство о награждении было оставлено без реализации. Вероятно, причиной отказа послужил тот факт, что в документах, регламентирующих вручение медали «За спасение погибавших», не прописано присуждение этой государственной награды посмертно, отметили специалисты мэрии.
В связи с этим глава Владивостока Виталий Веркеенко обратился к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко с просьбой выступить с инициативой внесения дополнений в существующее законодательство и предусмотреть награждение этой медалью героев из числа обычных граждан, чья деятельность не связана со спасением людей и охраной порядка, посмертно.
Отметим также, что, узнав о том, что к государственной награде герой до сих не представлен,Виталий Веркеенко поручил представить Олега Гончарова посмертно к наивысшей награде города – знаку отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени. Специалисты администрации города уже подготовили все необходимые документы к рассмотрению на комиссии по наградам. Вручать медаль будут матери погибшего героя.
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