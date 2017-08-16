Русский MeetUp: во Владивостоке пройдет слет ИТ-сообщества стран АТР

Составной частью глобального форума станет Дальинфоком

Глобальный слет ИТ-сообщества стран АТР впервые пройдет во Владивостоке. 23-25 октября на территории кампуса ДВФУ состоится Русский MeetUp – новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета и дальневосточного представительства фонда "Сколково", сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Русский MeetUP – это абсолютно новое мероприятие для ИТ-сообщества, которое обещает быть больше, чем просто тусовкой для айтишников. Это обмен опытом, встречи с экспертами и проекты, которые могут воплотиться в реальные стартапы. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.

По словам организаторов, цель Русского MeetUp – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников. Девиз мероприятия – "Делай, учись, делись, меняй".

Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru

Слет проходит под эгидой ДВФУ, дальневосточного представительства фонда "Сколково", агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и медиахолдинга PrimaMedia — организатора форума информационных технологий "Дальинфоком", который в этом году трансформируется, выйдет на новый уровень и станет частью Русского MeetUp.

Генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов:

— Наш медиахолдинг выступал организатором Дальинфокома на протяжении последних трех лет. За это время многое поменялось, ИТ-сфера не стоит на месте и развивается семимильными шагами. Буквально в конце июля правительство РФ утвердило программу развития цифровой экономики. Сегодня цифровые технологии внедряются во все сферы нашей жизни.

Чтобы идти в ногу со временем, отвечать на запросы ИТ-сообщества нашего региона, помогать ему найти партнеров и реализовывать свои интеграционные идеи, мы решили совместно с ДВФУ (крупнейшей кузницей ИТ-кадров на Дальнем Востоке России), дальневосточным представительством фонда "Сколково" и агентством по развитию человеческого капитала провести мероприятие, которое бы соединило лучшие наработки за многолетнюю историю проведения Дальинфокома и актуальные направления, без которых невозможно представить развитие ИТ-инфраструктуры нашего региона.

Таким мероприятием стал Русский MeetUp – новый формат взаимодействия представителей ИТ-сообщества друг с другом, единомышленниками, потенциальными партнерами, инвесторами и представителями власти.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. По словам организаторов, девиз Русского MeetUp выбран не случайно.

Заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов:

— Русский MeetUp – это наша попытка сплотить ИТ-сообщество Приморского края, чтобы оно не сидело на месте, стремилось к новому, делилось задумками и меняло мир вокруг. В этом году в Дальневосточном федеральном университете открывается первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности в рамках проекта "Кибер Россия", который утвердил президент РФ Владимир Путин. И нам важно, чтобы наши магистранты два года учились не в отрыве от реальности, а взаимодействовали с компаниями, возможными заказчиками, делая продукты для них. Наша главная задача, чтобы к концу обучения у магистрантов появились стартапы, и для этих целей мы планируем активно привлекать потенциальных инвесторов. Русский MeetUP – первый шаг на пути к этому.

Это общение равных с равными, это возможность для студентов встретиться с представителями крупнейших технологических компаний, власти и обсудить актуальные вопросы развития отрасли. Продолжением этой истории будет Хакатон, который пройдет в ДВФУ в декабре. Думаю, что в таком формате мы будем работать регулярно, и Русский MeetUp станет ежегодным мероприятием.

Русский MeetUp пройдет в течение трех дней. Организаторы подготовили для участников насыщенную программу. В рамках мероприятия состоятся форсайт-сессия, панельная дискуссия, лекции, круглые столы с участием экспертов федерального и международного уровня, а также соревнования по киберспорту, научные бои, конференция разработчиков VLDC и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой можно здесь.

Руководитель дальневосточного представительства фонда "Сколково" Илья Мирин:

— У компаний-участников проекта "Сколково" есть интерес к Русскому MeetUp, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы принять участие в работе этого мероприятия. Русский MeetUp – это один из способов развития ИТ-сообщества: собираться вместе, чтобы послушать авторитетных и интересных коллег. Это формат общения, которому много тысяч лет. В каменном веке люди так же собирались. Только сейчас племя побольше и объединено общей профессией и интересами.

Стоит отметить, что оргкомитет Русского MeetUp ведет активную подготовку к форуму, продолжает разрабатывать повестку и формировать список приглашенных экспертов.