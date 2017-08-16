Первые иностранцы въехали по электронным визам в Приморье

Первым иностранцем, въехавшим во Владивосток по электронной визе, стал гражданин Саудовской Аравии, сообщил статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ.

«Первый въезд был совершен через аэропорт Кневичи. Отмечу, что сейчас работает два пункта пропуска. Кроме аэропорта приехать можно через морской пункт пропуска во Владивостоке. Электронные визы уже получили более 300 человек. Это статистика за четверо суток. Каждый день мы видим, как желающих получить визы становится все больше, особенно востребована такая виза у жителей КНР и Японии. Этот механизм создан для того, чтобы иностранцы могли познакомиться с Дальним Востоком, его культурой и уникальной природой, чтобы развивалось взаимное сотрудничество между нашими странами. Сейчас по упрощенной схеме могут въехать жители 18 стран. Мы надеемся, что они начнут активнее ездить к нам, на Дальний Восток, благодаря чему будет реализовываться больше проектов в сфере культуры, туризма и бизнеса. Известна формула, которая работает во всем мире: сегодня - турист, завтра - инвестор», - рассказал Павел Волков.

По статистике за двое суток, за электронной визой обратились граждане 10 стран. Ее получили граждане Китая (78 человек), Японии (61 человек), Марокко (14 человек), Алжира (3 человека), Индии (3 человека), Ирана (2 человека), Саудовской Аравии (2 человека), Кувейта (1 человек), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек).

Иностранцы могут оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. Для этого нужно подать заявление на специальном сайте, заполнив форму и приложив фотографию. «Оформить электронную визу можно достаточно быстро. Заявления рассматриваются оперативно. По закону, не позднее 4 дней иностранец получает либо визу, либо обоснованный отказ. В последнем случае ему нужно будет получать обычную визу», - уточнил замминистра.

Так, в Приморье прибыла первая туристка из Китайской Народной Республики, воспользовавшаяся правом въезда на территорию России с помощью нового, упрощенного, механизма. Путешественницу торжественно встретили в пятницу, 11 августа.

У выхода из пограничной зоны аэропорта Кневичи туристку поприветствовали на приморской земле директор краевого департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ и глава Туристско-информационного центра региона Дарья ГУСЕВА.

Госпожа Бу ДИНВЭНЬ прилетела в Приморье из Шанхая. То, что именно она оказалась первой гражданкой Китая, посетившей Россию по электронной визе, стало для туристки большим сюрпризом.

«Я прочитала, что в Приморье теперь можно приехать по упрощенному режиму, и мне стало интересно посмотреть на Владивосток, ведь это совсем рядом и я здесь ни разу не была», - рассказала Бу Динвэнь. По ее словам, оформление визы заняло у нее всего четыре дня, разрешение на выдачу документа пришло очень быстро.

Туристка рассчитывает пробыть в регионе несколько дней. В планах путешественницы: прогулки по центру Владивостока, знакомство с достопримечательностями города, а также посещение исторических мест, связанных с Китаем, - прежде всего Бу Динвэнь намерена познакомиться со знаменитой «Миллионкой».

По мнению Константина Шестакова, внедрение нового, упрощенного, механизма въезда иностранцев в Россию через свободный порт Владивосток обеспечит рост турпотока в регион.

«Внедрение этого режима важно не только для Приморского края, но и для всей страны. Все с нетерпением ждут результатов реализации данного пилотного проекта и введения механизма на территории всей страны.

Приморский край - первый регион, принимающий иностранцев по-новому, и на сегодняшний день подано уже около 200 заявок на получение электронной визы. Два основных государства, у граждан которых нововведение пользуется наибольшим спросом, - это Китай и Япония. В этом году мы ждем системный дополнительный прирост к тем туристским потокам, на которые рассчитывали в рамках нашей основной работы», - подчеркнул глава департамента.

Для привлечения внимания иностранцев к новой возможности посещения Приморья Туристско-информационным центром края разработана специальная презентация, рассказывающая о введенном режиме и содержащая подробную инструкцию оформления электронной визы. Пока материал распространяется только в англоязычной версии, однако в ближайшее время специалисты ТИЦ планируют перевести презентацию еще на несколько языков.

Оформить электронную визу можно на специальном сайте. «Сделать это легко: надо указать свои паспортные данные и приложить к заявлению фотографию. В течение последующих четырех дней придет ответ. Сейчас мы видим, что это происходит быстрее. Электронные визы стали выдаваться в первые сутки полноценной работы сайта», - дополнил Павел Волков.

В настоящее время въехать по электронной визе можно в Приморский край через два пункта пропуска: морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.

По мнению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, новый, революционный для нашей страны механизм повысит туристическую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

Евгений СИДОРОВ.