Хроника Большой Воды

Приморье стало страдать от разгула водной стихии с пугающей регулярностью

В начале прошлой недели в Приморье из-за обильных осадков произошел разлив рек в некоторых районах края. Затопленными оказались Уссурийск, Хасанский, Надеждинский, Михайловский и Октябрьский районы. Основным фактором появления воды стал дождь, так, по данным Примгидромета, наибольшее количество осадков выпало в пос. Барабаше, порядка 391 мм менее чем за 12 часов, и в Уссурийске, около 250 мм, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Дожди и вышедшие из берегов реки принесли грязь, разрушения и многомиллионный ущерб. Вначале реки стали затоплять населенные пункты Хасанского района. По словам очевидцев, вода в дома пришла утром в понедельник, 7 августа. Она смыла заборы, попортила урожай и затопила дома, в некоторых она поднялась до окон. У многих от воды пострадал и домашний скот. В районе было организовано пять пунктов временного размещения (ПВР), в них разместилось более 350 людей, в том числе и более 60 детей.

В Хасанском районе обильные осадки стали причиной разрушения автотрассы Раздольное - Хасан. Дорога была повреждена в нескольких местах, сотрудники Госавтоинспекции в первый день сразу же перекрыли ее. Со стороны Раздольного можно было добраться только до пос. Нежино, а со стороны Хасана - до пос. Барабаша. Под ним заблокированными оказались более 250 машин с туристами. Отрезаны оказались три поселения, в том числе и пос. Славянка, без связи с «большой землей» осталось более 17,7 тыс. человек. Домой не смогли добраться иностранные туристы: граждане КНР ожидали восстановления дороги. От энергоснабжения был отключен поселок Барабаш. Также пострадали и жители с. Филипповка, там отрезанной от мира осталась целая улица, пришедшая вода снесла несколько пролетов моста.

Пострадал и Уссурийск. Там вода пришла во многие районы города. Были затоплены подвалы многоэтажных домов, социальных зданий и торговых центров. В некоторых районах вода затопила и первые этажи. Вода смыла и несколько домиков с базы отдыха недалеко от Уссурийска. В городе были открыты ПВР, более 10 тыс. жителей во время дождя остались без электроэнергии.

В этом году стихия затронула не только населенные пункты и дороги, водой была размыта и железная дорога под поселком Баневурово Надеждинского района. Движение по дальневосточной железной дороге было остановлено. Поезда, из Хабаровска следовавшие во Владивосток, останавливались в Уссурийске, оттуда пассажиров пересаживали и отправляли в город на автобусах.

Восстанавливать железную дорогу начали сразу же, на проблемных участках работало более 200 рабочих. Восстановить движение по Транссибу смогли уже к вечеру первого дня, тогда и запустили первые поезда. На следующий день движение поездов было полностью восстановлено, однако пригородные электропоезда сообщением Владивосток - Уссурийск и Владивосток - Ружино смогли поехать только в середине недели.

О чрезвычайной ситуации в Приморье заговорили еще в начале месяца, 2 августа, губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил подготовиться аварийным службам и муниципальным властям к возможной стихии, которую синоптики предполагали на 8-10 августа. Однако стихия подобралась с другой стороны и зашла на Приморье атмосферным фронтом, а не тайфуном Noru.

Поэтому, как только в районах Приморья произошел разлив рек, на восстановление инфраструктуры были брошены все подготовленные силы. Из рабочей поездки сразу же вернулся губернатор края, который тогда находился в Якутии, где принимал участие в совместном совещании по развитию приграничных территорий Дальнего Востока. Владимир Миклушевский поручил всем профильным департаментам Приморского края бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии. По его словам, главной задачей было не допустить гибели людей и максимально быстро восстановить инфраструктуру.

Восстановительные работы начались сразу же после спада воды. Так, в поселке Барабаше на помощь к пожилым людям 8 августа пришли приморские спасатели МЧС России. На следующий день к ним присоединились хабаровские коллеги. По словам старшего сотрудника специализированной пожарной части г. Хабаровска Антона ХРАМЦОВА, разрушения достаточно большие и достаточно серьезные. В основном в поселке живут пенсионеры, поэтому помощь им однозначно требуется. По минимальным подсчетам сотрудников МЧС, на полное восстановление потребуется еще месяц. Всего в восстановлении инфраструктуры было задействовано более 1,2 тыс. человек.

Кроме этого, многие пострадавшие могут обратиться за компенсацией. Об этом сказал Владимир Миклушевский. «Люди, чьи огороды подтоплены, а дома пострадали или разрушены, получат соответствующие компенсации», - акцентировал глава региона. Получить компенсации за ущерб, нанесенный в результате прохождения обильных дождей в Приморье, смогут жители не только частных домов, но и многоквартирных. Суммы будут варьироваться от 10 до 25 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.