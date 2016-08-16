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Жительница Приморья отмечает 105-летний юбилей

16 Августа 2016, 17:41 | Приморье

Долгожительница Татьяна Васильевна Красавина, вдова участника Великой Отечественной войны, сегодня, 16 августа, отмечает 105-летний юбилей.  Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Уроженка Кировской области Татьяна Васильевна впервые приехала в Приморье в 16 лет в 1917 году. Здесь она вышла замуж и родила сына. Роковым для семьи стал 1941 год – начало Великой Отечественной войны. С фронта супруг Татьяны Красавиной не вернулся, а выйти замуж повторно женщина не захотела, посвятив всю свою жизнь сыну, внукам и правнукам.

Навестил и поздравил именинницу вице-губернатор Приморья Александр Ролик.

По словам Александра Ролика, приморские ветераны – это особенные люди, пережившие непростое военное время.

«На ваших глазах прошел целый век. Это было время непростых испытаний, которые вы с достоинством выдержали. Ваша мудрость, долголетие и жизненный оптимизм – пример для нас всех», – отметил вице-губернатор.

Заместитель главы региона вручил имениннице именные поздравления от Президента России и Губернатора Приморья, а также памятный подарок – электрический самовар.

«Пусть ваш дом всегда будет наполнен гостями, детьми и внуками! Крепкого вам здоровья и долголетия», – пожелал Александр Ролик.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: 100 лет  долгожитель 



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Комментарии

  • Местный09:52, 17.08.2016#

    Если она в 1917 году в 16 летнем возрасте приехала, то родилась она в 1901 году. Соответственно, в этом году ей должно исполниться 115 лет, а не 105

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