Жительница Приморья отмечает 105-летний юбилей

Долгожительница Татьяна Васильевна Красавина, вдова участника Великой Отечественной войны, сегодня, 16 августа, отмечает 105-летний юбилей. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Уроженка Кировской области Татьяна Васильевна впервые приехала в Приморье в 16 лет в 1917 году. Здесь она вышла замуж и родила сына. Роковым для семьи стал 1941 год – начало Великой Отечественной войны. С фронта супруг Татьяны Красавиной не вернулся, а выйти замуж повторно женщина не захотела, посвятив всю свою жизнь сыну, внукам и правнукам.

Навестил и поздравил именинницу вице-губернатор Приморья Александр Ролик.

По словам Александра Ролика, приморские ветераны – это особенные люди, пережившие непростое военное время.

«На ваших глазах прошел целый век. Это было время непростых испытаний, которые вы с достоинством выдержали. Ваша мудрость, долголетие и жизненный оптимизм – пример для нас всех», – отметил вице-губернатор.

Заместитель главы региона вручил имениннице именные поздравления от Президента России и Губернатора Приморья, а также памятный подарок – электрический самовар.

«Пусть ваш дом всегда будет наполнен гостями, детьми и внуками! Крепкого вам здоровья и долголетия», – пожелал Александр Ролик.