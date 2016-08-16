Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жительница Приморья отмечает 105-летний юбилей
Долгожительница Татьяна Васильевна Красавина, вдова участника Великой Отечественной войны, сегодня, 16 августа, отмечает 105-летний юбилей. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Уроженка Кировской области Татьяна Васильевна впервые приехала в Приморье в 16 лет в 1917 году. Здесь она вышла замуж и родила сына. Роковым для семьи стал 1941 год – начало Великой Отечественной войны. С фронта супруг Татьяны Красавиной не вернулся, а выйти замуж повторно женщина не захотела, посвятив всю свою жизнь сыну, внукам и правнукам.
Навестил и поздравил именинницу вице-губернатор Приморья Александр Ролик.
По словам Александра Ролика, приморские ветераны – это особенные люди, пережившие непростое военное время.
«На ваших глазах прошел целый век. Это было время непростых испытаний, которые вы с достоинством выдержали. Ваша мудрость, долголетие и жизненный оптимизм – пример для нас всех», – отметил вице-губернатор.
Заместитель главы региона вручил имениннице именные поздравления от Президента России и Губернатора Приморья, а также памятный подарок – электрический самовар.
«Пусть ваш дом всегда будет наполнен гостями, детьми и внуками! Крепкого вам здоровья и долголетия», – пожелал Александр Ролик.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
Новости раздела
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье расцветает чудо дивное
- Лето во Владивостоке без языкового барьера
- Чистка только началась
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
Если она в 1917 году в 16 летнем возрасте приехала, то родилась она в 1901 году. Соответственно, в этом году ей должно исполниться 115 лет, а не 105