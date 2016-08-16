Тайны острова Петрова

За свою историю заповедный остров в Приморье оброс самыми таинственными легендами

Остров Петрова является настоящей жемчужиной Лазовского заповедника. Прославился этот отдаленный уголок из-за тисовой рощи. Тис - уникальное тысячелетнее растение, и Приморью такое наследство подарило Бохайское царство, пиште Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня, благодаря природоохранным мерам и развитию экологического образования, предусмотренным краевой программой «Охрана окружающей среды», туристы могут познакомиться с легендами заповедного острова.

















Как рассказывают сотрудники Лазовского заповедника, в 70-е годы интерес к этому уникальному острову был настолько велик, что остров буквально заполонили туристы. Со временем родилось поверье, что тисовая роща настолько темная, что солнечного света не хватает даже для травы, и она на острове не растет. Но, после спада туристической активности в 90-х годах, на остров целых три года не ступала нога путешественника, и в роще снова выросла трава. Чтобы подобное не повторялось снова и посетители этой части заповедника не вредили флоре, количество экскурсий здесь строго ограничено.

За свою историю заповедный остров оброс таинственными легендами. Одна из них гласит, что остров может испортить снимки фотографу, если не хочет, чтобы его снимали. Красивый миф со временем развенчала цифровая фотография, но остров по-прежнему хранит много тайн. Например, бывалые туристы утверждают, что здесь существует целебный источник, испив из которого можно излечиться от алкоголизма. Есть на острове и особый тис, в дупло которого можно прошептать свое сокровенное желание, и оно сбудется. Главное, чтобы желание было выполнимым.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.