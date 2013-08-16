На Приморье надвигается мощный циклон

Сильные и очень сильные дожди ожидаются во всех районах края ночью и утром 17 августа, сообщает Управление МЧС по Приморскому краю. Во Владивостоке ожидается сильный дождь с количеством 15-25 мм за 12 часов и менее.

По данным Управления, возможен подъем уровня воды в низовьях реки Большая Уссурка (Дальнереченский городской округ). В среднем ее течении (Красноармейский район) и в низовьях реки Малиновка (Дальнереченский район) возможен серьезный подъем уровня воды.

Для предотвращения возможных происшествий жителям наиболее подтопляемых населенных пунктов рекомендовано:

- Очистить сточные канавы для отвода воды в ливневую канализацию.

- Убрать из подвалов в безопасное место сельхозинвентарь, овощи, удобрения.

- Предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место.

- Отключить в подвалах (подполье) электроэнергию и газ.

- Заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.

- Уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.

- Переместить ценные домашние вещи на верхние этажи или чердак жилого дома.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает телефон горячей линии 8 423 239 99 99. Единый телефон пожарных и спасателей 010.

ZRPRESS.RU, Владивосток.