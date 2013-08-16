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На Приморье надвигается мощный циклон
Сильные и очень сильные дожди ожидаются во всех районах края ночью и утром 17 августа, сообщает Управление МЧС по Приморскому краю. Во Владивостоке ожидается сильный дождь с количеством 15-25 мм за 12 часов и менее.
По данным Управления, возможен подъем уровня воды в низовьях реки Большая Уссурка (Дальнереченский городской округ). В среднем ее течении (Красноармейский район) и в низовьях реки Малиновка (Дальнереченский район) возможен серьезный подъем уровня воды.
Для предотвращения возможных происшествий жителям наиболее подтопляемых населенных пунктов рекомендовано:
- Очистить сточные канавы для отвода воды в ливневую канализацию.
- Убрать из подвалов в безопасное место сельхозинвентарь, овощи, удобрения.
- Предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место.
- Отключить в подвалах (подполье) электроэнергию и газ.
- Заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.
- Уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.
- Переместить ценные домашние вещи на верхние этажи или чердак жилого дома.
В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает телефон горячей линии 8 423 239 99 99. Единый телефон пожарных и спасателей 010.
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