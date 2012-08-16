Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов едет в Приморье

ПРИМОРЬЕ, 16 августа, ZRPRESS. В августе руководители Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки примут участие в традиционных педагогических совещаниях работников образования, которые ежегодно проходят в субъектах Российской Федерации.

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов 21-22 августа посетит Приморский и Хабаровский края. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Игорь Федюкин 22 августа примет участие в педагогическом совещании в Якутии. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова 24 августа встретится с учителями Еврейской автономной области.

Основными темами обсуждения на августовских педагогических совещаниях станут модернизация региональных систем общего образования и реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

Традиционными участникам августовских педсоветов станут представители региональной исполнительной и законодательной ветвей власти, органов местного самоуправления, руководители образовательных учреждений, представители профсоюзов, работодателей, родительской общественности, члены управляющих и попечительских советов образовательных учреждений, научного сообщества, иных общественных организаций, сообщили «ЗР» в пресс-службе ИКЦ МОН РФ по ДФО.

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