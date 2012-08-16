Арсеньев - лучший в Приморском крае по результатам сдачи ЕГЭ

ПРИМОРЬЕ, 15 августа, ZRPRESS. В этом году арсеньевские школьники вновь показали высокие результаты по итогам единого государственного экзамена.

Как рассказала начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Наталья ПУХА, в этом году в крае подводились итоги ЕГЭ среди всех категорий участников единого государственного экзамена – выпускников школ этого года и прошлых лет, выпускников техникумов, училищ и т.д., и отдельно – среди выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений этого года. Выпускники, которые окончили общеобразовательные школы города Арсеньева в этом году, сдали экзамен лучше всех в крае: в рейтинге муниципальных образований город находится на первом месте. Второе место разделили между собой Лесозаводск, Спасск-Дальний и Фокино.

Арсеньев вошел в тройку лидеров и по итогам ЕГЭ с учетом всех категорий участников единого государственного экзамена, уступив лишь Фокино и Лесозаводску. Практически по всем предметам арсеньевские выпускники набрали баллы выше среднекраевых. Арсеньев на втором месте по результатам ЕГЭ по русскому языку и информатике, на пятом – по математике и обществознанию, в десятке сильнейших – по физике, химии, биологии. В течение ряда лет арсеньевские школьники показывают неизменно высокие результаты единого государственного экзамена, а город входит в группу лидеров краевого рейтинга.

- Итоги единого государственного экзамена, которые показали арсеньевские выпускники, - это результат планомерной и комплексной работы учреждений образования города, - отметила Наталья Пуха.

Подготовка к сдаче ЕГЭ включает в себя ряд разноплановых мероприятий, которые проходят в течение года – этой теме посвящены родительские собрания, совещания директоров, для школьников организуются сеть бесплатных консультаций, предметных школ, проводятся городские репетиции ЕГЭ. Учителя в ходе подготовки к ЕГЭ все шире используют новые технологии. Интернет в школах помогает прямо на уроке в режиме онлайн выходить на различные сайты, где размещены тесты для подготовки к ЕГЭ. Процедура сдачи ЕГЭ такова, что еще в середине учебного года будущий выпускник должен выбрать те экзамены, которые пригодятся ему для поступления в вуз. А это значит, что и с выбором будущей специальности необходимо определиться заранее. Задача непростая, и для того, чтобы помочь школьникам, в городе проводится большая профориентационная работа. Целью профильного образования в школах города является формирование осознанного выбора специальности и перечня предметов по выбору для поступления в высшее учебное заведение.

Не менее важен психологический настрой учеников в день экзамена. Мониторинги в виде репетиций ЕГЭ помогают школьникам ознакомиться с процедурой экзамена, выявить свои слабые стороны и в итоге лучше подготовиться к настоящим экзаменам. Залог успеха – и в высоком профессионализме арсеньевских учителей, которые ежегодно проходят обучение в Приморском краевом институте развития образования. О высокой квалификации педагогов свидетельствует и такой факт: арсеньевские учителя ежегодно выступают в качестве экспертов при проверке работ выпускников в составе краевой экспертной комиссии.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».