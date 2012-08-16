www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Арсеньев - лучший в Приморском крае по результатам сдачи ЕГЭ

16 Августа 2012, 03:20 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 15 августа, ZRPRESS. В этом году арсеньевские школьники вновь показали высокие результаты по итогам единого государственного экзамена.

Как рассказала начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Наталья ПУХА, в этом году в крае подводились итоги ЕГЭ среди всех категорий участников единого государственного экзамена – выпускников школ этого года и прошлых лет, выпускников техникумов, училищ и т.д., и отдельно – среди выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений этого года. Выпускники, которые окончили общеобразовательные школы города Арсеньева в этом году, сдали экзамен лучше всех в крае: в рейтинге муниципальных образований город находится на первом месте. Второе место разделили между собой Лесозаводск, Спасск-Дальний и Фокино.

Арсеньев вошел в тройку лидеров и по итогам ЕГЭ с учетом всех категорий участников единого государственного экзамена, уступив лишь Фокино и Лесозаводску. Практически по всем предметам арсеньевские выпускники набрали баллы выше среднекраевых. Арсеньев на втором месте по результатам ЕГЭ по русскому языку и информатике, на пятом – по математике и обществознанию, в десятке сильнейших – по физике, химии, биологии. В течение ряда лет арсеньевские школьники показывают неизменно высокие результаты единого государственного экзамена, а город входит в группу лидеров краевого рейтинга.

- Итоги единого государственного экзамена, которые показали арсеньевские выпускники, - это результат планомерной и комплексной работы учреждений образования города, - отметила Наталья Пуха.

Подготовка к сдаче ЕГЭ включает в себя ряд разноплановых мероприятий, которые проходят в течение года – этой теме посвящены родительские собрания, совещания директоров, для школьников организуются сеть бесплатных консультаций, предметных школ, проводятся городские репетиции ЕГЭ. Учителя в ходе подготовки к ЕГЭ все шире используют новые технологии. Интернет в школах помогает прямо на уроке в режиме онлайн выходить на различные сайты, где размещены тесты для подготовки к ЕГЭ. Процедура сдачи ЕГЭ такова, что еще в середине учебного года будущий выпускник должен выбрать те экзамены, которые пригодятся ему для поступления в вуз. А это значит, что и с выбором будущей специальности необходимо определиться заранее. Задача непростая, и для того, чтобы помочь школьникам, в городе проводится большая профориентационная работа. Целью профильного образования в школах города является формирование осознанного выбора специальности и перечня предметов по выбору для поступления в высшее учебное заведение.

Не менее важен психологический настрой учеников в день экзамена. Мониторинги в виде репетиций ЕГЭ помогают школьникам ознакомиться с процедурой экзамена, выявить свои слабые стороны и в итоге лучше подготовиться к настоящим экзаменам. Залог успеха – и в высоком профессионализме арсеньевских учителей, которые ежегодно проходят обучение в Приморском краевом институте развития образования. О высокой квалификации педагогов свидетельствует и такой факт: арсеньевские учителя ежегодно выступают в качестве экспертов при проверке работ выпускников в составе краевой экспертной комиссии.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru