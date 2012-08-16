Приморцы поедут в Китай на личных авто

Жители края смогут ездить в Китай на личных автомобилях через пункт пропуска Краскино после ввода в эксплуатацию нового терминала. В этом заверили полпред - министр РФ по развитию Дальнего Востока Виктор ИШАЕВ и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 6 августа во время посещения строящегося объекта. Кроме того, исчезнут многодневные очереди на погранпереходе.

- Впервые мы выходим на европейский уровень, когда наши граждане и граждане соседнего государства (КНР. - Прим. «ЗР».) на своем легковом автомобиле смогут проехать через границу и приехать в ту точку назначения, которая будет согласована министерствами иностранных дел России и Китая. Вначале это будут ближайшие населенные пункты, а потом география будет расширяться, - сообщил Виктор Ишаев. - Такие стандарты для пунктов пропуска Дальнего Востока, да и России, применяются впервые. В дальнейшем мы намерены использовать опыт Краскино в других регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский добавил, что возможность путешествовать приморцам на личных автомобилях - одно из важнейших преимуществ пункта пропуска Краскино. Кроме того, глава края отметил значимость развития приграничной инфраструктуры для повышения инвестиционной привлекательности Приморского края.

- Зарубежные инвесторы большое внимание уделяют состоянию приграничной, дорожной и транспортной инфраструктуры региона, - сообщил Владимир Миклушевский, ссылаясь на свою недавнюю поездку в Сингапур, где он проводил переговоры с потенциальными инвесторами об участии в строительстве игровой зоны Приморья.

Действующий комплекс пункта пропуска Краскино находится в 500 метрах от границы. Новый же строится значительно ближе - всего в 100 метрах. Строительно-монтажные работы выполнены на 95%. Строителям осталось благоустроить территорию и оснастить пункт пропуска техникой. Ввод в эксплуатацию новых объектов намечен на середину ноября 2012 года.

Пока водители грузовых автомобилей по пять суток теряют на границе в ожидании досмотра. Но скоро очереди полностью исчезнут, уверяют специалисты. Пропускная способность увеличится на 64% и составит 250 автомобилей в сутки, в том числе: 50 легковых машин, 50 автобусов и 150 единиц грузового автотранспорта. В пункте пропуска будет действовать 10 полос движения, то есть по 5 на российское и китайское направления, тогда как сейчас всего по одной в каждом направлении. На всех полосах движения предусмотрены смотровые ямы для проведения осмотра транспортных средств. Пункт пропуска будет работать 12 часов в сутки, 241 день в году.

Особенно стоит отметить, что новый комплекс максимально автоматизирован и компьютеризирован. Рабочие места подключены к межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системе, терминалы которой устанавливаются во всех зонах контроля и досмотра. Участие людей будет минимальным. Общая численность рабочих и служащих составит 280 человек.

Работа ведется в рамках «Программы развития таможенных органов РФ до 2016 года». Заключение госэкспертизы на объект капитального строительства было получено в 2009 году. Сметная стоимость в базовом уровне цен 2001 года составила 181,1 млн рублей. Заказчиком выступает ФГКУ Росгранстрой. Открытый конкурс на выполнение работ выиграла в декабре 2010 года ЗАО «Стройконструкция» из Ростова-на-Дону.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».