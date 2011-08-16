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"Владмама" обращается к приморцам
Во Владивостоке стартовала традиционная благотворительная акция фонда «Владмама», приуроченная к началу нового учебного года — 1 сентября. Встреча со школой должна быть праздником для всех детей без исключения!
Приближается сентябрь, месяц, первый день которого носит такое объемное название «День знаний». К этому дню усердно готовятся родители, подбирая для своих школьников красочную и «умную» канцелярию, удобные портфели, нарядную одежду. К этому дню тщательно готовятся школьники, перебирая свои новые и старые «запасы» тетрадок, ластиков, карандашей и т. д. В преддверии этого дня телефоны разрываются от фраз: «А знаешь, какой у меня пенал!!!», «Представляешь, а у меня последние „Тачки“ на ранце!!!». Предпраздничная эйфория…
К сожалению, не все школьники в ней участвуют… Есть категория детей, находящаяся на попечении государства, которая лишена радости пойти первого сентября в школу с «модным» портфелем или тетрадкой с рисунком на обложке из любимого мультика. Детство должно быть ярким и красочным! И в наших силах помочь его сделать таким. Как? Своим участием, теплом и заботой о той категории детей, которые лишены родительской любви и внимания.
Принимая участие в акции «Помоги собраться в школу!», вы помогаете сгладить границы между домашним ребенком и ребенком из подшефных нашему фонду учреждений. Покупая в магазине канцелярию, приобретите один лишний набор цветных карандашей, который не пробьет брешь в вашем семейном бюджете, но так порадует кого-нибудь из ребят.
Объединитесь с коллегами по работе, соседями по подъезду, друзьями, такими же неравнодушными, как и вы.
Вся канцелярия будет передана детям-школьникам из следующих подшефных учреждений:
Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница
Коррекционная школа-интернат г. Находка
Екатериновский детский дом-интернат для умственно — отсталых детей
КШИ № 1 г. Владивосток
Краснореченская школа-интернат
Нужны:
Канцтовары (карандаши, ластики, пластилин, клей, кисти, краски, цветная бумага, и все, что нужно школьнику).
Рюкзаки, ранцы, портфели и школьные сумки, пеналы, детские канцелярские наборы для классов и игровых комнат.
Рабочие тетради и учебники, контурные карты (пожалуйста, связывайтесь с нами или администрацией детских учреждений для уточнения необходимого ассортимента).
Средства на закупку всего вышеперечисленного по оптовым ценам.
Сбор канцелярских товаров осуществляется по адресам (офисы «Владмамы»):
г. Владивосток, ул. Фадеева, 8
г. Владивосток, ул. Светланская, 114
г. Находка, ул. Юбилейная, 6
г. Уссурийск, ул. Тургенева, 10а
г. Артем, ул. Ульяновская, 5/4
Благотворительность — это просто. Присоединяйтесь!
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