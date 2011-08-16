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275 безработных открыли свое дело

16 Августа 2011, 09:34 | Приморье

Третий год в Приморье действует программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда. В ее рамках приморцы открывают собственное дело, принимают участие в общественных работах, проходят опережающее обучение и стажировку.

Также программой предусмотрена профессиональная переподготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения, в этом году в общественных и временных работах приняли участие более 140 приморцев, на опережающее профессиональное обучение направлено 212 человек. 106 выпускников образовательных учреждений проходят стажировку.

Свое дело благодаря программе открыли более 275 приморцев. Как правило, бывшие безработные ведут предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг населению, сельскохозяйственного производства авторемонта и торговли.

Основная задача профессиональной подготовки, переподготовки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, – это создание особых условий для молодых мам, способствующих их возвращению на прежнее место работы (либо на другую работу); приобретение и сохранение профессиональных навыков, а также повышение конкурентоспособности на рынке труда. С начала года на профподготовку направлено 58 женщин.

Автор: Юрий Рогов
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