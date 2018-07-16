Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки

Спецкомиссии провели 472 проверки по перепланировкам

С начала 2018 года специалисты управления содержания жилого фонда администрации города провели 472 проверки по перепланировкам. Владельцам 101 квартиры были направлены предписания о необходимости вернуть квартирам прежнее состояние, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Чаще всего о перепланировках специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому. Ведь почти всегда эти процессы сопровождаются шумом и строительным мусором. В таких случаях специалисты управления содержания жилфонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносится предписание и штраф. Если он его не исполняет и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. За неисполнение судебного решения собственнику также придется оплачивать регулярные штрафы.



Сносы стен, расширение санузлов, организация дополнительных проходов (арок) в несущих стенах - вот самые популярные виды работ, которые жители города делают в своих квартирах. Но в творческом порыве преображения своего жилья многие из них забывают об элементарных правилах безопасности и законах, которые запрещают такие виды перепланировки, которые несут угрозу конструкциям многоэтажки.



Но в то же время существует масса таких видов перепланировки, которые разрешены и их легко можно внести в технический паспорт. Так, за прошедшие полгода владельцы 111 помещений смогли согласовать перепланировки. Для этого нужно подать документы в любой многофункциональный центр Владивостока и предоставить ряд документов. Среди них - проект перепланировки, подготовленный специализированной проектной организацией, правоустанавливающие документы на квартиру, технический паспорт и заявление.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.