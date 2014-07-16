Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Апокалипсис на Некрасовском путепроводе начнется в ночь с пятницы на субботу
В ночь с 18 на 19 июля муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» приступит к капитальному ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе.
Ремонтные работы будут проводиться поэтапно и начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. При производстве работ по замене конструкций движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам. Кроме того, будет перекрыт для движения въезд на путепровод с Народного проспекта (от здания КГУП «Приморский водоканал») - на время ремонта на данном участке.
Напомним, что в сентябре 2013 года при проведении ремонта Некрасовского путепровода часть деформационных швов была заменена. В процессе работ была выявлена потеря прочности бетонной подушки под воздействием агрессивной среды, и строители были вынуждены проводить ремонт железобетонных балок жесткости, заливать новую бетонную подушку и только потом устанавливать новые деформационные швы. Учитывая опыт прошлого года, дорожным службам предстоит заменить старые конструкции на новые, более прочные и долговечные, предварительно выполнив работы по устройству гидроизоляции железобетонных балок жесткости.
Автомобилистов просят быть внимательными при движении на данном участке автодороги и с пониманием относиться к задачам дорожных служб.
Новости тематики
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
Новости раздела
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Приморье готовится ко Дню Рыбака
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
А что не написали сколько по времени займут все работы?