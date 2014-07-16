www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Апокалипсис на Некрасовском путепроводе начнется в ночь с пятницы на субботу

16 Июля 2014, 17:55 | Приморье

В ночь с 18 на 19 июля муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» приступит к капитальному ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе.

Ремонтные работы будут проводиться поэтапно и начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. При производстве работ по замене конструкций движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам. Кроме того, будет перекрыт для движения въезд на путепровод с Народного проспекта (от здания КГУП «Приморский водоканал») - на время ремонта на данном участке.

Напомним, что в сентябре 2013 года при проведении ремонта Некрасовского путепровода часть деформационных швов была заменена. В процессе работ была выявлена потеря прочности бетонной подушки под воздействием агрессивной среды, и строители были вынуждены проводить ремонт железобетонных балок жесткости, заливать новую бетонную подушку и только потом устанавливать новые деформационные швы. Учитывая опыт прошлого года, дорожным службам предстоит заменить старые конструкции на новые, более прочные и долговечные, предварительно выполнив работы по устройству гидроизоляции железобетонных балок жесткости.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении на данном участке автодороги и с пониманием относиться к задачам дорожных служб.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: некрасовский путепровод  дорога  дорожные службы  ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:10, 16.07.2014#

    А что не написали сколько по времени займут все работы?

  • Псевдоним18:39, 16.07.2014#

    А зачем время? Результат на картинке.

  • Псевдоним19:35, 16.07.2014#

    Ага, видим до сих пор результаты того чудо-ремонта. Просто и тупо залили бетоном, который со временем просел. Потратили на это кучу времени (обещали в разы быстрее) и отмыли немало бабла. Сейчас "технология" будет та-же :-) Сомнений нет.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru