Апокалипсис на Некрасовском путепроводе начнется в ночь с пятницы на субботу

В ночь с 18 на 19 июля муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» приступит к капитальному ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе.

Ремонтные работы будут проводиться поэтапно и начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. При производстве работ по замене конструкций движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам. Кроме того, будет перекрыт для движения въезд на путепровод с Народного проспекта (от здания КГУП «Приморский водоканал») - на время ремонта на данном участке.

Напомним, что в сентябре 2013 года при проведении ремонта Некрасовского путепровода часть деформационных швов была заменена. В процессе работ была выявлена потеря прочности бетонной подушки под воздействием агрессивной среды, и строители были вынуждены проводить ремонт железобетонных балок жесткости, заливать новую бетонную подушку и только потом устанавливать новые деформационные швы. Учитывая опыт прошлого года, дорожным службам предстоит заменить старые конструкции на новые, более прочные и долговечные, предварительно выполнив работы по устройству гидроизоляции железобетонных балок жесткости.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении на данном участке автодороги и с пониманием относиться к задачам дорожных служб.

ZRPRESS.RU, Владивосток.