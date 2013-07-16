В Арбитражном суде Приморья появится комната примирения

В комнате примирения можно будет разрешать споры, не доходя до судьи.

Принципиальное решение по поводу открытия в Арбитражном суде края комнаты примирения принял его председатель Сергей ЧУМАКОВ, дело за техническими вопросами, прежде всего помещением, в котором смогут работать профессиональные медиаторы (специалисты по примирению) и представители конфликтующих сторон.

В Арбитражном суде Свердловской области, опыт которого изучал Сергей Чумаков, в комнате примирения места для сторон и медиатора расположены в форме треугольника, словно бы подчеркивая равенство всех участников. Впрочем, как будет расставлена мебель, не принципиально. Важно другое: примирительные процедуры, прописанные в законе о медиации еще в 2010 году, постепенно становятся не только поводом для дискуссий специалистов, но и фактом реальной жизни. Хотя по-прежнему пока еще весьма редким.

«ЗР» попытался разобраться, что же такое медиация, в чем ее достоинства и почему она так медленно пробивает себе дорогу.

Как пояснил председатель Арбитражного суда Приморского края Сергей Чумаков, альтернативная судебной процедура урегулирования споров с участием посредника – в мире явление не новое. Она называется иностранным термином «медиация» и развита во многих европейских странах, США, Канаде, у наших ближайших соседей из АТР. По-русски ее можно называть «примирение», а профессиональных специалистов, медиаторов, которые с помощью знаний основ психологии, конфликтологии, права и других дисциплин приведут конфликтующие стороны к мировому соглашению, - «примирители».

С помощью медиативного соглашения можно разрешить конфликт, не зашедший слишком далеко (у медиаторов есть специальная методика определения глубины конфликта), спор, возникший более на эмоциональном уровне и, по мнению специалистов, не имеющий истинной причины. Но понять, что данный спор таковым является, и более того – убедить в этом конфликтующие стороны, сможет только профессиональный примиритель. По мнению Сергея Тимофеевича, активизация медиативных процедур окажет серьезное подспорье арбитражным судам и судам общей юрисдикции, которые перегружены делами.

– С одной стороны, можно только приветствовать, что в последние годы существенно возросла роль арбитражных судов и предприниматели разрешают конфликты не «на стрелках», а в судебном заседании. Но с другой – сегодня настолько возросла нагрузка на судью (вместо 15-60 арбитражных дел в месяц по нормативу он рассматривает до 120 дел), что не всегда удается выдержать два основополагающих принципа нашей деятельности – суд должен быть скорым и правым. Затягиваются сроки рассмотрения дел, появляются судебные ошибки, - говорит председатель арбитражного суда. – И своеобразной альтернативой, позволяющей в том числе разгрузить суды и снизить социальное напряжение в обществе, является медиация.

В числе плюсов решения конфликта мирным способом помощник заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края, профессиональный медиатор Илья МИХАЛЕВ называет возможность выйти из спора с ожидаемым результатом, наименьшими потерями и, самое главное, сохранив лицо и даже возможность последующего сотрудничества. Не секрет, что после вынесения решения в арбитражном суде, как правило, одна из конфликтующих сторон остается недовольной.

Впрочем, и судебные разбирательства заканчиваются порой мировым соглашением, но чаще это происходит, когда представители сторон устают от затянувшихся разбирательств (первая инстанция, апелляция, кассация). Например, в Арбитражном суде Приморского края в 2012 году 285 дел закончилось заключением мирового соглашения, за 5 месяцев 2013 года – 137 дел завершились миром. Выбрав медиативный способ рассмотрения конфликта, его участники могут не только получить ожидаемый результат, но и сэкономить драгоценное время. Как подчеркнул Илья Михалев, в Великобритании средний срок рассмотрения дел в медиативном порядке составляет два дня, в то время как у нас арбитражный процесс в среднем затягивается на полгода. Как говорится, почувствуйте разницу.

– В ходе медиативной процедуры примирения стороны сами вырабатывают условия решения своего конфликта, принимают на себя определенные обязательства, ведут переговоры по тем или иным уступкам. Более того, они сами определяют регламент процедуры, решают, как, где и при каких условиях проведут встречу, - рассказывает профессиональный медиатор.

– А примиритель помогает им выяснить истинные причины конфликта, возможности его разрешения. И, что не менее сложно, - сделать первый шаг навстречу друг другу. Наверное, каждому приходилось слышать вопрос «а почему я должен мириться первым?». Что владеет в такой ситуации человеком – гордыня, обида, иные причины? Разобраться в этом и должен медиатор, а затем в ходе совместной работы, в том числе индивидуальных встреч с представителями каждой из конфликтующих сторон, создать такую комфортную атмосферу для примирения, чтобы люди отвлеклись от своих эмоций и настроились на созидательное разрешение конфликта, - продолжает Илья Михалев.

И все-таки, несмотря на все плюсы новой досудебной процедуры, дело мира развивается крайне медленно. Во всяком случае, в Приморском крае статистики на сей счет не имеется. Хотя, по мнению специалистов, отдельные факты решения споров и конфликтов в досудебном порядке все-таки есть. Они касаются, прежде всего, споров в области брачно-семейных отношений (как после развода «поделить» ребенка?), реже – корпоративных (раздел бизнеса бывшими друзьями, стоявшими у истоков дела). Хотя подобные процедуры могли бы быть полезны, по мнению Сергея Чумакова, при рассмотрении споров о несостоятельности и банкротстве, ненадлежащем исполнении обязательств по договору, о признании действий органов муниципальной власти необоснованными, споров, связанных с защитой прав собственности.

Причинами такой «пробуксовки» председатель арбитражного суда считает плохую осведомленность о медиативных механизмах и возможностях как представителей судейского сообщества, так и представителей бизнеса – наиболее частых участников арбитражного процесса. Этот факт подтвердило анкетирование, проведенное энтузиастами медиации в Приморье. Из 300 респондентов, среди которых были юристы, экономисты, журналисты и представители других профессий, на вопрос «что вы знаете о медиации в России и других странах?» 63% ответили, что ничего не знают или что-то слышали о законе. А в одном из крупнейших книжных магазинов Москвы на просьбу помочь найти раздел книг о медиации Сергея Тимофеевича подвели к полке книг о… медитации.

Кроме того, пока слишком узок круг профессиональных примирителей, ведь для того, чтобы им стать, нужно пройти соответствующее обучение. Хотя он в последнее время все-таки расширяется. В Академии профессионального роста ВГУЭС уже состоялось три выпуска базового курса для медиаторов. Новоиспеченные специалисты объединились в некоммерческое партнерство «Дальневосточный союз медиаторов», который постепенно разворачивает работу, и прежде всего - по информированию общества об альтернативной возможности мирного урегулирования споров. Этому вопросу был посвящен семинар представителей судейского сообщества, состоявшийся во Владивостоке в минувшую пятницу.

Ирина СЕРГЕЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.