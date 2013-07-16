В Приморском крае выберут "Семь чудес"

Масштабный фотоконкурс «Семь чудес Приморья», который организовали администрация Приморского края и медиахолдинг PrimaMedia, стартовал в крае. Конкурс приурочен к 75-тилетию региона.

Жители края смогут выбрать семь самых лучших мест и достопримечательностей Приморья. Кроме того, любой желающий может загрузить на сайт http://primorye75.ru/ свою фотографию того места или объекта, которые должны войти в список для голосования.

«В Приморском крае много достопримечательностей, которые по праву считаются жемчужиной не только Дальнего Востока, но и всей России. Ведь не только природа подарила нам замечательные живописные уголки, но и много прекрасного в регионе создано человеческими руками, силой инженерной мысли. Рекордные по масштабу мосты Владивостока и исторические объекты городской крепости, таинственная гора Пидан, уникальное озеро лотосов, пещеры светлячков и Бохайское городище. Это то, чем гордится весь край. В жизни любого из нас есть места, поразившие нас своей красотой, величием, масштабом. И каждый из нас стремится побывать хотя бы еще раз там, где испытал чувство прекрасного. Приморский край уникален! В преддверии его 75-тилетия давайте вместе составим рейтинг самых лучших мест и достопримечательностей Приморья. Голосуйте за семь чудес Приморского края, которые войдут в историю региона на долгие годы. Предлагайте свои любимые места, фотографируйте и присылайте фотографии на конкурс», - говорится в обращении к жителям края губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Для участия необходимо зайти на сайт конкурса http://primorye75.ru/, там же можно загрузить свои фото с объектами, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам организаторов, стать участником конкурса очень просто – нужно проголосовать за понравившееся фото одного или сразу нескольких объектов. Отдать свой голос в поддержку той или иной достопримечательности можно всего лишь один раз.

ZRPRESS.ru, Владивосток.